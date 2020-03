Ford “élaguera” son réseau de concessionnaires en Europe

Comme les habitudes de consommation évoluent, les fabricants doivent s’adapter. Ford est dans une situation défavorable en Europe et doit à nouveau être rentable, et l’une des franges restantes est les concessions excédentaires.

Historiquement, Ford est le fabricant qui a commencé la production de masse d’automobiles et principal promoteur de la mobilité il y a un siècle. Maintenant, c’est un fabricant très important, mais loin d’être ce qu’il était, il y a beaucoup plus de joueurs sur le même plateau, et les cases gratuites ont diminué.

Le prochain lancement vedette de la marque ovale est la Mustang Mach E, le crossover qui prend le nom emblématique du coupé et du cabrio né dans les années 1960 et qui n’a cessé de se vendre depuis lors. Ce modèle ne sera pas vu dans les expositions, du moins dans les expositions permanentes. Il n’a pas été un obstacle à l’aplatissement de la production de la première année.

Tesla a créé un précédent avec ses «magasins», dans lesquels elle a une exposition beaucoup plus petite que la normale et le client jette plus de ressources numériques pour configurer sa voiture et moins pour monter sur les unités exposées. Et le commerce électronique accoutume les gens à ne pas voir physiquement le produit qu’ils vont acheter, parce que vous le savez déjà (au moins en partie).

Ford Mustang Mach-E

Si l’on ajoute à cela que le trafic d’exposition (clients) diminue, il arrive un moment où il y a plein de revendeurs, surtout s’il s’agit d’un contexte dans lequel vous devez réduire les dépenses pour retrouver la rentabilité. Nous parlons d’Europe, où Ford résiste sans alliances. Chrysler a fait équipe avec Fiat pour former FCA, et General Motors a jeté l’éponge.

L’un des pays où l’élagage du réseau sera le plus important est le Royaume-Uni, où pratiquement tout le monde peut joindre un concessionnaire du pays en une demi-heure. Des 400 concessionnaires là-bas, pourrait atteindre 220 d’ici 2025, ou alors les revendications de l’Auto Retail Agenda.

En ce moment au Royaume-Uni, Ford est le fabricant avec le plus de concessions, bien au-dessus de la seconde, Vauxhall (l’Opel là-bas), avec 276 expositions. De plus, Ford a joué un rôle très important pendant des décennies: il a produit des voitures, des camionnettes, des moteurs … Sa présence sera réduite au minimum avec le “Brexit”, bien qu’il continue d’être le leader des ventes dans le pays et sa part de marché est très enviée, plus de 10%.

Ford Focus ST

Stuart Rowley, président de Ford en Europe, ne le nie pas, et a confirmé à Automotive News que le réseau s’adaptera aux besoins du marché, faisant 90% de la population une exposition d’une demi-heure (cas du Royaume-Uni) , ou au moins un service technique officiel. Avoir des voitures exposées n’est plus si important en raison de l’essor du commerce en ligne.

Les commerçants comme Amazon ont poussé à l’extrême la commodité du shopping: le produit est choisi et il peut être payé en un seul clic, les données d’expédition sont déjà là et les données de paiement aussi. Cette simplification se traduit par le confort du client. L’achat d’une voiture est un peu plus complexe, mais des efforts sont déployés pour la rendre plus rapide et plus pratique.

La réduction des concessions ne signifie pas automatiquement la perte des services officiels ou après-vente

Certains concessionnaires auront à peine des voitures exposées, mais les modèles industriels occupant plus d’espace seront vus plus fréquemment. La gamme commerciale de Ford est plus complexe et variée que celle des voitures particulières, et le client professionnel doit généralement voir le produit in situ. L’individu de moins en moins.

La gamme de publicités est si variée qu’elle a même des versions “sportives”

À la fin de cette année, Ford commencera à commercialiser des voitures via Internet. La vente de voitures chez les concessionnaires est moins rentable que vous ne le pensez, la véritable rentabilité provient du service après-vente. En Espagne, plus de 5 000 employés travaillent pour Ford et vendent des voitures.

Jesús Alonso, le président de Ford en Espagne, a déclaré dans une interview à Auto10 qu’ils étaient préoccupés par la baisse du marché et que les effets que COVID-19 n’aura pas encore pris en compte et les quarantaines massives de la population. De nombreuses concessions peuvent souffrir un peu de cet impact.

Et quant aux usines, si on ne peut pas dire gaiement que Ford en a plus qu’assez en Europe (il les a déjà réorganisées par le passé), il est vrai que capacité de production oui de rechange. Le constructeur prépare une ERE de 400 salariés et un pic à Almussafes du fait de la baisse des ventes des modèles fabriqués sur place.