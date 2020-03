Ford et GE produiront 50 000 fans en 100 jours pour combattre Covid-19

Lire: FCA, Ford et GM produiront des fournitures médicales face à la crise sanitaire

Ford a expliqué que la conception simplifiée du ventilateur, autorisée par GE Healthcare et approuvée par la Food and Drug Administration (FDA), peut répondre aux besoins de la plupart des patients atteints de Covid-19 et dépend de pression d’air sans électricité.

Les responsables des États touchés par la pandémie de Covid-19 ont plaidé auprès du gouvernement et des entreprises manufacturières pour accélérer la production de ventilateurs afin de faire face à l’augmentation du nombre de patients souffrant de problèmes respiratoires.

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu’il allait invoquer des pouvoirs en vertu de la Loi sur la production de défense pour charger certaines entreprises, dont Ford et General Motors Co, de produire des fans.

GM a annoncé dimanche son intention de produire jusqu’à 10 000 ventilateurs par mois dans une usine de Kokomo, dans l’Indiana.

.