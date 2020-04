Ford produira des fans pour combattre le COVID-19 dans cette usine

Ford et la société GE Healthcare ont annoncé le début de la production de ventilateurs pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Selon la firme automobile, 50 000 unités vitales seront produites dans les 100 prochains jours, puis jusqu’à 30 000 unités par mois, si nécessaire.

Pour sa part, Ford fournira ses capacités de fabrication pour augmenter rapidement la production, et GE Healthcare fournira son expérience clinique et autorisera la conception actuelle du ventilateur d’Airon Corp., une société dédiée au développement, à la fabrication et à la distribution de produits respiratoires qui fonctionnent. base d’air comprimé pour les soins critiques et d’urgence.

Le ventilateur GE / Airon modèle A-E utilise une conception qui fonctionne à la pression de l’air sans avoir besoin d’électricité, répondant aux besoins de la plupart des patients COVID-19. Sa production peut être rapidement mise à l’échelle pour aider à répondre à la demande croissante aux États-Unis.

Selon le coordinateur de la loi sur la production de défense de la Maison Blanche, Peter Navarro, «l’équipe Ford / GE Healthcare évolue au moment de cette administration pour accélérer la production de ventilateurs qui sont nécessaires de toute urgence contre le bataille à grande échelle contre le coronavirus. Tout comme au siècle dernier, pendant la Seconde Guerre mondiale, Ford a modifié sa production de voitures en réservoirs, aujourd’hui l’équipe de la société ovale travaille avec GE Healthcare pour utiliser sa grande capacité d’ingénierie et de fabrication pour aider volontairement le nation pour résoudre l’un des problèmes les plus critiques. Nous saluons cet effort et espérons que les premiers fans quitteront la chaîne de montage du Michigan en un temps record, et nous serons là pour reconnaître cette étape importante. ”

Initialement, Ford enverra un groupe de travail à Airon pour augmenter la production en Floride. La production débutera la semaine du 20 avril à l’usine de composants Ford Rawsonville située à Ypsilanti, Michigan, augmentant rapidement la production pour atteindre sa pleine production afin de répondre à la demande croissante.

Ford prévoit de produire 1 500 unités d’ici la fin avril, 12 000 d’ici la fin mai et 50 000 le 4 juillet, aidant le gouvernement américain dans son objectif de produire 100 000 fans en seulement 100 jours.

L’usine de Ford à Rawsonville produira des fans pratiquement toute la journée, avec 500 employés bénévoles rémunérés représentés par l’UAW qui travailleront en trois équipes.

Airon produit actuellement trois ventilateurs Airon pNeuton Model A par jour à Melbourne, en Floride. Avec une production complète, Ford prévoit de fabriquer 7 200 ventilateurs modèle A-E sous licence Airon par semaine.

Le ventilateur modèle A-E sous licence Airon est la deuxième collaboration entre Ford et GE Healthcare. La semaine dernière, Ford et GE Healthcare ont annoncé un effort distinct pour produire une conception simplifiée du ventilateur GE Healthcare. L’offre combinée de ventilateurs contribuera à répondre à la demande croissante aux États-Unis, dans la lutte contre le COVID-19, chacun suffisant pour répondre aux exigences de temps, de volume de production et de soins aux patients.

.