Ford vous invite à aider à combattre le COVID-19 grâce à ces options

Ford est l’un des constructeurs automobiles qui s’est engagé à lutter contre le COVID-19 à l’échelle mondiale, a mis son équipe de production et sa main-d’œuvre pour tout fabriquer, des ventilateurs aux masques pour aider tout le monde et maintenant, grâce à Sa division Ford Motor Company Fund a annoncé qu’elle a lancé deux nouvelles opportunités pour les employés de l’entreprise à travers le monde qui souhaitent aider à lutter contre la pandémie tout en suivant les recommandations de rester à la maison.

D’une part, le programme COVID-19 Donation Match, un effort combiné entre le Fonds Ford et le chef de la direction de Ford Motor Company, Bill Ford, qui correspondra à 500 000 $ en dons à des organisations communautaires désignées dans la lutte contre le COVID. 19, levant un potentiel d’un million de dollars.

Le programme COVID-19 Donation Match, Ford Fund donne aux employés de Ford, ainsi qu’à leurs familles et amis, la possibilité de faire un don pour soutenir des organisations à but non lucratif et communautaires dans plus de 20 pays, y compris le Mexique, dans leurs efforts pour répondre aux besoins liés au coronavirus.

Géré par GlobalGiving, partenaire de Ford dans les secours en cas de catastrophe et l’octroi de subventions dans le monde entier depuis plusieurs années, le programme vise à soutenir des projets communautaires dans des endroits qui ont à la fois un niveau significatif de besoins d’urgence et une présence importante d’employés de Ford. Les projets visent à répondre aux besoins en matière de faim, de logement et de mobilité, à fournir des ressources éducatives ou à fournir des fournitures et services médicaux essentiels aux communautés dans le besoin.

Le fonds de 500 000 $ comprend des contributions du Fonds Ford et de Bill Ford, renforçant l’engagement fort du Ford Philanthropic Group et de Bill Ford, qui a lancé le Ford Volunteer Corps il y a 15 ans et continue de défendre l’importance du bénévolat et de des dons. Les employés et les personnes intéressées à faire un don peuvent visiter www.globalgiving.org/ford-covid-response.

Au cours des prochaines semaines, GlobalGiving ajoutera de nouveaux projets et d’autres détails supplémentaires, nous invitons donc nos collaborateurs à consulter fréquemment le site Web pour toutes les informations et mises à jour.

D’autre part, le Fonds Ford a également lancé un nouveau projet de volontariat virtuel appelé “Lire et enregistrer” pour créer une bibliothèque en ligne où les employés de Ford pourront lire des livres pour enfants pour 1,3 milliard d’enfants et de jeunes touchés par la fermeture des écoles. Dans le monde entier.

Le nouveau projet invite les employés de Ford du monde entier à s’enregistrer tout en lisant un livre pour enfants dans leur propre langue et en soumettant leurs vidéos. Il s’agit d’un effort conçu pour donner aux employés les moyens de contribuer à la sécurité de leur maison, et est basé sur l’effort continu d’alphabétisation et la promotion de l’amour pour la lecture du Fonds Ford. La bibliothèque en ligne sera classée par langue, et nous voulons que nos partenaires multilingues nous soutiennent en lisant certains livres dans des langues autres que l’anglais. Le Fonds Ford prévoit de partager cette bibliothèque virtuelle avec des groupes philanthropiques qui aident les enfants et les familles entières.

Pour soutenir davantage tous nos employés, leurs familles ou toute personne cherchant à faire des choses à la maison pendant la pandémie, le Fonds Ford compile les diverses possibilités de bénévolat liées à COVID-19 et fournit une bibliothèque de ressources en ligne gratuites fournies par leur partenaires communautaires.

Les activités comprennent des visites virtuelles, des feuilles de calcul téléchargeables, des didacticiels en ligne, des vidéos, entre autres choses, tous conçus pour aider à divertir, éduquer ou inspirer des personnes de tous âges. Ces documents sont disponibles sur www.fordfund.org/covid19. Sur ce site, vous trouverez la section “Comment aider”, qui répertorie les différentes façons dont les employés de l’entreprise peuvent contribuer à des besoins spécifiques à but non lucratif de bénévoles ou de dons de biens et fournitures.

Auparavant, le Fonds Ford a annoncé qu’il allouait plus de 1,6 million de dollars de ressources pour aider les communautés locales et les organisations à but non lucratif du sud-est du Michigan et des États-Unis à répondre aux besoins de la faim, du logement et de la mobilité connexe. avec COVID-19. En outre, plus tôt cette année, le Fonds Ford a travaillé en étroite collaboration avec Ford de Chine pour fournir des masques faciaux et d’autres équipements de protection nécessaires lors de la première épidémie du virus dans ce pays.

Alors que le Fonds Ford se concentre sur la prise de mesures immédiates au niveau local, les ingénieurs, chercheurs et fournisseurs de Ford conçoivent et fabriquent des masques médicaux, respirateurs, respirateurs et autres équipements et fournitures essentiels pour les travailleurs de la santé, les premiers intervenants et patients qui combattent COVID-19.

