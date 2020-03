Framont: comment structurer le portefeuille au moment du coronavirus

La forte volatilité qui caractérise le bourses mondiales au cours des dernières séances en raison de l’urgence du coronavirus, c’est un phénomène destiné à se poursuivre dans les semaines à venir. Les implications de cette situation seront également tangibles sur la croissance économique mondiale afinOCDE, dans ses Perspectives économiques intermédiaires, a récemment réduit les estimations de la croissance mondiale en 2020 d’un demi-point de pourcentage par rapport à ce qu’il avait prévu dans les Perspectives économiques en novembre dernier. Ainsi, selon l’organisation parisienne, le PIB mondial progressera de 2,4% cette année, contre + 2,9% en 2019.

En outre, la décision duOrganisation mondiale de la santé déclarer le statut de pandémie créé de nouvelles incertitudes sur les marchés.

selon Daniele D’Arienzo (photo), responsable de Framont & Partners Management:

“Ce que nous avons vu est une vente généralisée sur toutes les bourses mondiales avec une augmentation conséquente de la volatilité avec leIndex VIX cela en une semaine qui est passée d’une valeur de 14,98 (ouverture le 18 février) à une valeur de 41,94 (clôture le 6 mars). Les pertes ont été considérables dans les secteurs considérés comme les plus vulnérables tels que les voyages, les compagnies aériennes et les produits de luxe.

Les actions liées au pétrole et le secteur financier ont également souffert. Méthode de risque généralisé off qui a favorisé i abris / refuge comme le Trésor, l’or, le yen et le franc suisse (chf) “expliquent les experts du fonds maltais.

À quoi pouvez-vous vous attendre?

“Pour les épidémies de virus, telles que le SRAS, la grippe H1N1, la grippe porcine ou Ebola, une fois qu’un schéma clair de déclin de nouveaux cas est apparu, le les marchés se sont redressés rapidement, généralement dans les 3 à 6 semaines. Dans un scénario positif ou de contention / baisse de contagion “, explique D’Arienzo, ajoutant que dans ce contexte,” les banques centrales continueront de soutenir les marchés de capitaux avec une politique accommodante et un assouplissement quantitatif supplémentaire “.

Comment structurer le portefeuille?

La gestion de FRAMONT se construit généralement en pointant d’un côté vers unDiversification sectorielle extrême, géographique et classe d’actifs et de l’autre sur un contrôle constant de la volatilité, en regardant dans tous les scénarios de minimiser le risque et donc d’optimiser l’efficacité du portefeuille, calculée précisément comme la relation entre risque et rendement.

“Dans ce scénario de panique, nos directions ont contenu les pertes et ont mieux performé que les marchés”, précise Framont & Partners Management, qui énumèrent en détail les principaux points de la stratégie:

augmentation Positions de trésorerie

augmentation positions sur les actifs refuges (Actifs Safe Haven), tels que les devises à faible portage (yen et franc suisse), les obligations souveraines de base (Bunds) et les fonds obligataires

Augmentation deachat d’options de vente (similaire à l’achat d’une assurance, il protège le portefeuille avec une perte certaine / limitée égale à la prime payée mais avec un gain potentiellement illimité, asymétrie de paiement)

Réduction de la durée sur les obligations

graduel réduction des actions / exposition aux actions