France – Février: Les petits aux commandes du podium

Nous savons que ce mois n’est pas aussi agréable que nous le souhaiterions. Le printemps est arrivé, et en général, nous devrions tous vivre une vie normale, mais les choses sont comme elles sont. Cela étant dit, hComptons sur les ventes de la France en février dernier Je vous assure qu’ils ont pris plus de travail qu’ils ne le feront ce mois-ci.

Pour en revenir au mois de février, on retrouve ce qui était déjà attendu et avec ce qui a été commenté juste au-dessus, la tendance sera terrible pour ce 2020. Pour vous mettre dans une situation, au mois de janvier il y a eu une grosse chute et bien qu’en février ça n’ait pas été si importante, la baisse est marquée à 2,7% et au cours des deux mois de 2020 il y a déjà une baisse de 7,8%. Ces chiffres sont peu nombreux avec ce qui est à venir.

L’augmentation des ventes de DS est plus que considérable, la DS 7 Crossback devance des modèles comme le Nissan Qashqai

Les Français continuent de miser sur leurs produits, et ne prennent pas non plus la peine de le cacher. Sur le podium on retrouve les trois services publics français qui règnent car ils sont les Peugeot 208, Renault Clio et Citroën C3Il est intéressant de rappeler que les deux premiers se battent pour le podium tandis que le troisième est très à l’aise dans une troisième position et jouit de bons résultats dans sa troisième génération.

De plus, les deux groupes français PSA et Renault réalisent 60,1% des ventes. De ces deux, la distribution est plus favorable à la Groupe PSA qui accumule 36,5% des ventes avec une fermeture négative d’Opel et Citroën compensée par l’augmentation de Peugeot et DS qui avec ses deux SUV monte à grande vitesse en attendant la DS 9. Il faut garder à l’esprit que dans la somme de Renault nous ne prenons pas en compte les Nissan ou Mitsubishi qui appartiennent à la même Alliance.

Mais nous allons nous concentrer sur ces modèles extérieurs à la France, car par exemple la Toyota Yaris, même en lutte contre les nouveaux utilitaires français, reste dans le position 14 au mois de février et au numéro 6 du cumulatif 2020 ce n’est pas mal. Nous devrons voir comment la nouvelle génération fonctionne.

Le nouveau Ford Puma promet de donner beaucoup de guerre dans le segment des B-SUV

Nous ne pouvons pas non plus ne pas voir deux VUS qui ne fonctionnent pas mal comme le Volkswagen T-ROC et le récent Ford Puma qui semble vous donnera beaucoup de joies à la marque ovale bleue dans les prochains mois.

Revenant aux notes en termes généraux, je commencerai par ceux qui gagnent et ensuite un examen de ceux qui descendent devant les tableaux avec les données. Ils montent, et aussi beaucoup, DS Automobiles, Tesla et Porsche. Ce dernier a en effet vendu plus que Subaru, Alfa Romeo et Smart ensemble.

Smart, Alfa Romeo et Maserati clôturent avec un mois négatif mais bon, les deux Italiens pourraient bénéficier dans les années à venir de la fusion avec le groupe PSA et de l’arrivée de nouveaux modèles qui leur permettent de prendre plus de positions. Nous continuerons de faire rapport.

Alfa Romeo a besoin de nouveaux modèles immédiatement dans sa gamme pour relancer les ventes

Il y a un fait que je ne peux ignorer et c’est le fait que Ssangyong n’a pas vendu une seule voiture en février et une seule unité à ce jour en 2020 avoir une gamme avec des produits très intéressants. Comme beaucoup de banques, je n’accorde aucun crédit.

Ventes par modèle

Les voitures les plus vendues sur le marché français sont:

CLASSEMENT FÉVRIER DES VENTES FÉVRIER 2020 (JAN-FEV) CLASSEMENT 2020 (JAN-FEV) 1 7199 99Renault Captur 3929 6984 1010Renault Twingo 3760 6911 1111Opel Corsa 3285 5327 1412Citroen C5 Aircross 3123 5567 1313Renault Zoe 3076 8407 614Toyota Yaris 2675 6164 2174 1717 1717 1717 2117 2117 2117 3292 2021 Toyota C-HR 1818 3224 2222 Ford Fiesta 1749 3219 2323 Volkswagen Tiguan 1745 2661 3124 Toyota Corolla 1733 3596 1925 Volkswagen T-ROC 1631 2799 2726Renault Kadjar 1592 2714 3027 Citroën C4 Spacetourer 1581 2724 2928Peot 2781 2728 2528 0 1.497 3.181 2431 Peugeot 108 1.491 2.921 2532 Hyundai Kona 1.406 2.312 3633 Opel Crossland X 1.345 2.481 3334 Mercedes Classe A 1.333 2.170 3735Audi Q3 1.269 1.746 4936Citroën C4 Caterpillar 1.415 3.251 3.245 1.451 1.845 2413 3442 Volkswagen T-Cross 1139 2000 3943 Renault Grand Scenic 1058 1697 5044 Ford Puma 988 1756 4845 Seat Arona 959 1898 4146 MINI 943 1785 4547 Nissan Micra 932 1775 4648 Ford Focus 920 1810 4449 Peugeot Rifter 871 1916 4050BW 47

Ventes par marque

Les enregistrements réalisés par les fabricants sont:

CLASSEMENT FEBREROMARCAVENTAS FEB’20VENTAS 2020 (JAN-FEB) RANK 2020 (JAN-FEB) 1 Renault28.86352.7472 Peugeot32.32661.5721 2 3 4 5 Volkswagen9.66716.7075 Citroën18.73534.3693 Dacia7.61913.4716 Toyota8.62518.3414 6 7 8 BMW5.4028.6879 Opel6.21610.4847 9 Ford4.9488.8658 10 Audi4.9267.71110 11 Mercedes4.8607.27212 12 Nissan4.3437.62011 13 Fiat4.0897.18413 14 Hyundai4.0406.72214 15 Kia3.6446.57515 16 DS3.5956.06416 17 Seat2.8935.22517 18 Skoda2.7265.03 .5582.98920 22 Tesla1.0471.21723 Mazda7321.40522 23 24 26 25 Terrain Honda6711.08926 Lexus6671.19024 Rover6521.09625 27 Porsche42975227 Jeep44068828 28 29 31 Alfa Mitsubishi29756329 30 Jaguar27039730 Romeo13630031 32 Smart11819532 33 Autres476333 34 Subaru232734 35 Ferrari152535 36 Maserati3636 37 Chevrolet0137 38 Ssangyong0138