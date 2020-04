France, Le Maire: Mes ‘light’ s’appliquera également aux dépenses non médicales

Le fait que le France à la fois aux côtés de laItalie dans le match européen sui Coronabond et dans l’utilisation “légère” de Mes, il n’y a plus de doute. Ministre français des finances, Bruno Le Maire, en fait, a exprimé des positions très fortes dans une interview à La Stampa, précisant que les prêts Mes sans conditionnalité sont applicables à un large éventail de dépenses (pas seulement les soins de santé) et que la proposition française de coronabonds prévoit une forte solidarité entre les pays européens.

Le 10 avril, l’Eurogroupe s’est mis d’accord sur la possibilité d’accéder aux lignes de crédit ne prévoyant pas de conditions liées à la soutenabilité de la dette du pays candidat le 10 avril.

Cette option ne serait pas seulement liée aux frais médicaux, mais indirectement aussi à un éventail plus large d’interventions économiques:

“Un pays qui a été contraint d’imposer une fermeture, de fermer certains magasins ou entreprises, doit considérer ces coûts comme des coûts indirects de santé”, a déclaré Le Maire, “les coûts liés à la décision de fermer une partie des secteurs économiques doivent faire partie de la périmètre de cette ligne de crédit; Je n’y vois aucune ambiguïté. Je sais que certains contestent cette interprétation mais elle est écrite en noir et blanc: on parle de coûts de prévention. Et le verrouillage est. “

Le Maire, cependant, n’est pas déséquilibré en disant si et quand la France demandera un prêt à Mes: «Je ne peux pas dire si la France va l’utiliser parce que je ne sais pas quels seront nos besoins dans deux, trois, quatre mois.

Mais le fait que cette ligne de crédit soit accessible à tous est une bonne nouvelle “, a déclaré le ministre français.

La proposition française de fonds de relance

“Le nôtre fonds pour la reprise ne prévoit l’émission de dette commune que pour l’avenir, pour une durée limitée et pour un objectif précis: les investissements “, a précisé le ministre français distinguant ainsi cette proposition des” anciennes “euro-obligations. A ce sujet, Le Maire estime qu’il y a “une marge de négociation” car “la Hollande et l’Allemagne sont très sensibles à ce sujet”.

“La clé est de créer une dette commune pour les investissements futurs et la meilleure solution consiste à émettre de la dette”, ce qui laisse peut-être des terminologies controversées telles que les euro-obligations et les coronabonds, a déclaré Le Maire.

Le Maire a ensuite expliqué comment fonctionnerait le mécanisme de restitution des fonds fournis par ce nouveau mécanisme: “L’argent sera collecté par la Commission ou un véhicule ad hoc spécial. Ensuite, au final, ils devront être remboursés, mais la restitution se fera sur la base du PIB. Vous obtenez l’argent en fonction de combien vous avez été touché par la crise et le retournez sur la base du PIB “ou de la capacité économique.