Francisco J. Cantú: Une technologie improductive dans les organisations?

Courtoisie

Un des défis les plus importants que nous vivons dans des organisations aujourd'hui, il est sans aucun doute en mesure de continuer à générer des améliorations et des avantages à nos processus grâce à la technologie, cependant, cela peut provoquer des effets secondaires si nous ne gérons pas correctement notre "Culture numérique".

Par conséquent, il est nécessaire que la technologie se concentre vraiment sur des actions productives et de valeur, et que l'organisation détermine les moyens appropriés pour ses membres; Par exemple, aujourd'hui, l'utilisation de WhatsApp et d'autres réseaux sociaux, est un moyen où des accords rapides sont généralement générés, mais il convient de considérer que tant qu'il n'est pas défini comme un «Chaîne officiellement autorisée» l'utilisation correcte de cette plateforme sera à la merci de l'intégrité de chaque individu, pouvant la faire ressembler à un outil de travail alors qu'en réalité elle n'est pas tout à fait comme ça.

Le tendances numériques et ses usages continuent d'évoluer, et il est plus facile de s'y adapter, d'espérer que par hasard ils répondent à nos besoins; Dans les organisations, nous devons rechercher des actions qui nous permettent d'atteindre un équilibre où les gens ne se sentent pas limités, tout en évitant de compromettre les bons espaces et les bons moments pour tout faire.

Récemment dans SEMEX, nous avons lancé quelques initiatives qui nous ont aidés à éliminer l'improductivité technologique; L'une des premières a été de restreindre l'utilisation d'appareils électroniques dans les zones opérationnelles, au départ, l'idée était que les gens résisteraient, cependant, une communication adéquate a contribué à sensibiliser les gens et à voir cette mesure comme quelque chose positif, étant la clé principale pour ouvrir un «Espace» où ils pourraient avoir ce contact avec leurs réseaux, Qu'avons-nous fait?, permettent dans les espaces communs: salle à manger, vestiaires et espace social, l'utilisation du Wi-Fi gratuit afin que pendant leurs périodes de repos ils soient accompagnés de l'utilisation de la technologie.

D'autre part, nous définissons le pas d'utilisation de téléphone portable Dans les sessions collaboratives, appelez-vous une réunion, un examen de projet ou quelque chose de similaire, cela nous a aidés à nous assurer que les gens se concentrent sur ce qui est important pour l'entreprise, que quiconque participe aux sessions continue de contribuer activement à ce qui est attendu. de celui-ci et donc la durée et l'efficacité des séances sont maximisées, n'occupant que les moments indispensables.

Quelques apprentissages que nous pouvons répertorier aux collaborateurs pour gérer efficacement en termes de utilisation de la technologie ils sont les suivants: définir les espaces où ils sont des zones nulles: salles de réunion, par exemple; faire bon usage des notifications, assurer l'important; choisir les outils qui vous aident dans votre travail quotidien, toutes les sommes ne sont pas productives, sont objectives dans les canaux de communication, impliquent uniquement ceux qui sont nécessaires; permettre également des pauses entre les jours pour un usage personnel; Promouvoir le dialogue entre les employés, maintenir des relations personnelles, aider la technologie à être utilisée uniquement quand cela devrait être nécessaire.

En tant que leaders du changement, nous avons une grande responsabilité de transformer ce improductif au productif que je suis.

L'auteur est directeur du capital humain et informatique de la société SEMEX et possède plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans les domaines humains, il est également partenaire d'ERIAC, Capital humain et membre du comité technologique de cette association.

Donnez votre avis: Editorial@eriac.com.mx

Ceci est une colonne d'opinion. Les expressions exprimées dans ce document sont de la seule responsabilité de la personne qui le signe et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d'El Financiero.