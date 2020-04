Francisco Reynés promeut des actions sociales pour lutter contre Covid-19

Depuis le début de la crise des coronavirus, Francisco Reynés, président de Naturgy, a fait de l’entreprise un acteur majeur des actions sociales en faveur des groupes les plus engagés et qui subiront les conséquences de cette crise sanitaire et économique. L’entreprise a mis en place une série de mesures, sans perdre en rigueur financière et en maintenant le soutien des actionnaires. “Encore un exemple que nous ne pourrons pas sortir de cette crise sans compter sur le secteur privé et sa collaboration”, ont-ils souligné de la part de l’entreprise.

Naturgy a rappelé que depuis le début de la crise, «nous avons agi pour protéger nos collaborateurs. Dans un premier temps, privilégier des mesures d’horaires flexibles et des adaptations de la journée pour pouvoir se réconcilier après la fermeture des écoles; et la mise en œuvre du télétravail pour tous ses employés, à l’exception de ceux qui exercent des activités opérationnelles critiques pour l’approvisionnement, pour lesquels les mesures de protection nécessaires ont été assurées ».

L’une des premières mesures que Naturgy a lancées a été le report, sans intérêt, des factures d’électricité, de gaz et de services pour les clients domestiques, les PME et les indépendants. Naturgy prendra en charge les coûts des factures du deuxième trimestre, les financera sans intérêts et les encaissera à partir d’octobre 2020, et jusqu’à 12 paiements égaux au cours des mois suivants. Quelque 4 millions de clients domestiques peuvent bénéficier de tarifs réglementés et quelque 250 indépendants et PME.

De plus, l’entreprise présidée par Francisco Reynés Massanet, fournit gratuitement de l’électricité et du gaz aux hôtels et résidences qui ont cédé leurs installations au Service de santé et a intensifié son protocole d’action dans toutes ses infrastructures critiques pour garantir l’approvisionnement énergétique. De même, il continue de fournir le service pour les incidents et les alertes urgentes afin de garantir l’approvisionnement en électricité et en gaz comme d’habitude. Pour ce faire, ils ont augmenté les mesures de protection de tous les employés qui fournissent ces services.

Au cours de ces mois, Naturgy a mis à la disposition de ses clients, gratuitement, des soins médicaux par visioconférence afin qu’ils puissent faire des consultations de santé sans quitter le domicile. Des consultations peuvent être effectuées tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, par appel téléphonique, sur le Web ou par application en ligne. Le service comprend des informations médicales sur les premières actions en cas d’urgence, des médicaments et des dosages pour la pédiatrie et la médecine générale.

D’autre part, l’entreprise dirigée par Francisco Reynés, a renforcé tous ses moyens d’attention télématique et continue de travailler pour répondre aux besoins de ses clients à travers les canaux en ligne (web et réseaux sociaux) et les téléphones de service (900 100 251 ), les contrats (900 649 250) et les urgences (900 40 80 80).

Parmi les nombreuses actions lancées, la dernière se démarque: une année de réparations gratuites d’électricité, de gaz et d’appareils électroménagers pour tous ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19, qu’ils soient ou non clients de Naturgy . Cette mesure comprend le personnel de santé des médecins, infirmières, gardiens, personnel administratif, nettoyage des centres de santé; les forces et organes de sécurité, y compris la police régionale; armée et pompiers.

Enfin, il convient de noter que les salariés, avec la contribution de Naturgy, ont fait don de plus de 1,1 million d’euros à la Croix-Rouge pour l’achat d’équipements sanitaires. Nous avons lancé plusieurs initiatives internes pour continuer à ajouter des mesures et à aider dans cette crise sanitaire: «Votre idée s’additionne», qui recueille les idées de ses employés qui sont évaluées pour sa mise en œuvre, ou «Votre solidarité s’additionne», qui recueille des fonds apportés par son et dont le montant est doublé par l’entreprise elle-même.

