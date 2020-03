fraude à la carte de crédit en baisse

Santander innove dans le segment bancaire au Mexique avec un nouveau produit qui garantit une meilleure protection lors de l’achat dans les magasins physiques, le commerce électronique ou les applications mobiles.

La version de cette carte de crédit physique aura un code QR au dos, au lieu d’afficher le numéro et le code de sécurité.

(MaximP / Shutterstock / MaximP)

Les cartes de crédit sont l’un des moyens de paiement les plus utilisés par les Mexicains. Selon la Commission nationale pour la protection et la défense des utilisateurs de services financiers (Condusef), de janvier à septembre 2019 seulement, plus de 2587 millions de paiements par carte ont été effectués dans les magasins traditionnels et électroniques.

Parmi ces chiffres, sur le total des achats autorisés dans les magasins électroniques au cours de la même période, 35% correspondent aux cartes de crédit. Cependant, comme le rapporte Condusef, les plaintes pour cybercriminalité ont augmenté de 38% au troisième trimestre 2019 (par rapport à 2018) et représentent une proportion plus élevée, chaque année.

