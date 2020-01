Freinage en Chine: en 2019 un PIB à + 6,1%, jamais aussi “mauvais” depuis plus de trente ans

Les tensions commerciales avec les États-Unis et la faiblesse de la demande intérieure ont pesé, et aussi fortement, sur les performances de l’économie chinoise, qui a laissé derrière lui un 2019 avec une croissance du PIB de + 6,1%, jamais si faible au cours des 30 dernières années. Les données duInstitut national des statistiques de Chine. Le chiffre atteint les attentes des analystes et s’inscrit dans l’objectif officiel de Pékin de 6,0 à 6,5%.

Les données sont arrivées le lendemain de la signature du trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ce qui mit fin à une guerre menée avec des tarifs qui durèrent près de deux ans. Bien qu’il reste de nombreux problèmes à résoudre, l’accord devrait, du moins en théorie, apporter la tranquillité d’esprit entre les entreprises et les investisseurs qui investissent dans la seconde économie mondiale.

“Les incertitudes rencontrées par les entreprises diminuent parallèlement à l’avancement des négociations commerciales sino-américaines depuis décembre”, a-t-il déclaré. Chaoping Zhu, stratège chez JP Morgan Asset Management chez CNBC. “Bien que le gouvernement des États-Unis ait maintenu la plupart des droits de douane sur les produits chinois, la signature de l’accord commercial de la phase 1 est un signe que la situation ne va probablement pas empirer. Dans ce contexte, la confiance des entreprises a continué de s’améliorer ces derniers mois “, a ajouté Zhu.

Tom Rafferty, le principal économiste chinois de The Economist Intelligence Unit, prévoit que la croissance de la Chine restera autour de 6% jusqu’en 2020, contre de nouveaux stimulants de la banque centrale.

“Alors que les entreprises et les investisseurs peuvent se permettre de pousser un soupir de soulagement, nous voyons toujours des risques pour les perspectives de la Chine, étant donné la nature fragile du cessez-le-feu commercial et les risques qui continuent de hanter les marchés financiers chinois”, a ajouté Rafferty.