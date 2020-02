Friday Fun One: l’étonnement du prince Charles à TK Maxx

TK Maxx soutient le Prince’s Trust depuis 2013.

Arrêtez la presse. Le prince Charles a visité un magasin TK Maxx pour la première fois de sa vie cette semaine. Nous avons même des photos pour le prouver.

En entrant dans le magasin du détaillant de mode à Tooting, au sud de Londres, il a parlé à la chef d’équipe Rachel Crawford de l’intérieur du magasin – parce que c’est ce que font les membres de la famille royale lorsqu’ils font leurs achats, apparemment.

“Il est entré et a dit que c’était incroyable”, a révélé Crawford.

Personne ne sait la dernière fois que le prince de Galles est même entré dans un magasin, sans parler de faire ses courses – mais il était clairement impressionné.

Il a même avoué à un membre du personnel qu’il ne s’attendait pas à ce que le magasin soit aussi «lumineux» et «luxueux» en s’aventurant dans les allées de vêtements et d’articles ménagers.

“Il a dit que c’était très frais”, a ajouté Crawford.

«Il était satisfait de l’agencement du magasin.»

Hélas, le but de la visite du prince Charles était de rencontrer des jeunes qui avaient participé au programme Get into Retail de TK Maxx avec The Prince’s Trust.

Crawford elle-même a raconté au prince héritier son expérience de suivre un cours de détail de six semaines en collaboration avec The Prince’s Trust avant de prendre un emploi chez TK Maxx.

Crawford a rappelé avoir été interrogé par le prince sur la façon dont elle gère “les clients pas si amicaux”.

“J’ai dit:” Je les tue avec gentillesse, je leur donne ce sourire “. Il a ri », a-t-elle dit.

Ensuite, au lieu de se diriger directement vers sa voiture, le prince a pris le temps de saluer les gens alignés devant le magasin.

“Je crains vraiment que nous n’empêchions tous les clients d’entrer”, a-t-il déclaré en s’excusant.

Plus sérieusement, le Prince’s Trust a aidé plus de 950 000 jeunes depuis sa fondation par le prince Charles en 1976.

TK Maxx soutient le Prince’s Trust depuis 2013 et gère un partenariat avec l’organisme de bienfaisance qui a aidé plus de 1 000 jeunes dans le cadre du programme Get into Retail.

Il a offert une formation et des rôles spécialisés à plus de 700 de ces jeunes, dont beaucoup restent employés dans les magasins TK Maxx.

