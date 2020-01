Friday Fun One: uniforme Ivy Park ou Sainsburys?

Pouvez-vous faire la différence?

La dernière collection Ivy Park de Beyonce a peut-être été vendue en quelques minutes, mais après la révélation de la ligne, beaucoup ont remarqué qu’elle semblait incroyablement familière.

Fabriquées en collaboration avec Adidas, les couleurs principales de la nouvelle collection Ivy Park étaient l’orange et le bordeaux – étrangement similaires à l’uniforme de Sainsbury.

Beyoncé X Sainsburys pic.twitter.com/IaCbGWcIVk

– Caitlin Robinson (@ Caitlin86682767) 17 janvier 2020

Des nuées de fans ont commencé à twitter pour rôtir le chanteur pour les similitudes de conception, avec une attaque de mèmes photo-shoppés et de doublures.

Même le compte Twitter officiel de Sainsbury s’est joint à la blague virale en créant un mème à partir des images de la campagne.

Repping depuis 1869 😉 #sainsburys pic.twitter.com/a5VwkKnu5A

– Sainsbury’s (@sainsburys) 17 janvier 2020

L’épicier a même légendé l’image «Repping since 1869» à côté du hashtag #Sainsbey.

Voici quelques-unes des réponses préférées de The Retail Gazette.

* Tuuuundoooo *

«Il s’agit d’une annonce du personnel. Beyoncé peut-elle se présenter à l’allée 24, une limonade renversée par un client »pic.twitter.com/i1rZBnxZuM

– Lord Mahmoud Jjunju GBE (@J_______mahm) 18 janvier 2020

Je déteste que chaque fois que je vois la nouvelle ligne de lierre de Beyonce, tout ce à quoi je peux penser, c’est qu’elle travaille de 12 à 5 heures à Sainsburys pic.twitter.com/bk5WKFsgjf

– EMILY (@TiredAnathema) 18 janvier 2020

toujours dans l’incrédulité que beyonce a fait toute une gamme de tenues sainsburys

– eleasha (@_eleasha) 16 janvier 2020

Beyoncé sur les tills: à gauche, à gauche. Tout ce que vous numérisez dans le sac à votre gauche.

– Shuj ☆ (@ S11UJ) 18 janvier 2020

“Ceci est une annonce du personnel: nettoyer dans l’allée 27. Merci!” #sainsburys #beyonce pic.twitter.com/6LTNKbqwIn

– Little Blue Hut (@little_blue_hut) 19 janvier 2020

Et si je vais à Sainsburys après la salle de gym à Ivy Park et qu’ils me demandent pourquoi suis-je en retard pour revenir au magasin… pic.twitter.com/n0vr1SlG5R

– Mina (@MinaLioness) 17 janvier 2020

