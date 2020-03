Frubana, l’application qui emmène le terrain directement au restaurant

Arriver au centre de distribution de frubana à Bogotá à l’aube, c’est voir le mouvement de dizaines de boîtes contenant des produits comme le citron, le maïs, l’orange, l’huile et le fruit de la passion. Les camions commencent à se remplir à 20h00 et déjà chargés de marchandises partent peu avant 7h00 le lendemain. Le reste de la journée, les produits agricoles sont reçus après que l’entreprise a accepté – par message – la quantité de nourriture qui sera achetée aux producteurs.

Les restaurants peuvent passer leur commande via l’application Frubana la veille. Le catalogue, composé de neuf catégories, compte plus de 250 produits et le ticket d’achat moyen d’un restaurant est de 30 $ par commande. Selon Andrés Sarmiento, vice-président des opérations, les clients passent des commandes tous les deux ou trois jours.

Voici à quoi ressemblent les conteneurs du site avant de charger des camions avec des livraisons à la journée.

(Vallée de Montserrat)

«Les clients peuvent surveiller le camion avec leurs produits grâce au GPS de l’application. Ils sont également informés rapidement des produits qui ne sont pas ou qui sont en rupture de stock, afin qu’ils puissent planifier leur opération », a déclaré Sarmiento.

En tant qu’entreprise technologique, Frubana accorde un grand poids à l’analyse des données générées par ses clients. Selon Sarmiento, il peut être utilisé pour comprendre à la fois le fournisseur et le client. Dans le premier cas pour savoir à quels moments il y a une plus grande variété de produits et dans le cas des restaurants les jours où vous consommez plus et le moment de votre achat.

.