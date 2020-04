FS, Battisti: “En 2020 des investissements pour 20 milliards d’euros”

Investissements dans infrastructure ferroviaire et routier pour plus de 20 milliards d’euros d’ici 2020. C’est le plan indiqué par le PDG du groupe Gianfranco Battisti commenter le rapport financier annuel de la société.

En 2019, le groupe FS a atteint un résultat net de 584 millions d’euros, un chiffre d’affaires opérationnel de 12,4 milliards, avec une augmentation globale de 363 millions par rapport à 2018 (+ 3%), l’ebitda a augmenté de 5,4% par rapport à 2018 et l’ebit s’est établi à 829 millions en 2019. Côté investissement, le groupe Fs Italiane a réalisé un volume de 8,1 milliards d’euros en progression de 8,4% par rapport à 2018, devenant ainsi le premier groupe industriel national pour les investissements fabriqué en Italie.

Nous sommes forts avec notre Business Plan 2019-2023 et les principes directeurs liés à la durabilité: avec une valeur économique distribuée de 10,2 milliards d’euros, une contribution de 1,4% au PIB italien et des émissions réduites de 2,6 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère en 2019. Tout cela mettant toujours la personne au centre de chaque choix industriel et avec la volonté d’améliorer notre activité en Italie et dans le monde.

C’est ce qu’a déclaré le PDG Battisti en soulignant comment en ce début 2020, le groupe a mis en place plusieurs initiatives en faveur du pays aidant à faire face à laUrgence Covid-19 en cours mais “il est déjà prêt à redémarrer avec un plan extraordinaire pour accélérer les investissements dans les infrastructures ferroviaires et routières pour plus de 20 milliards d’euros d’ici 2020”.

“FS se prépare pour la phase postpandémique avec des stratégies qui s’adapteront au monde qui a inévitablement changé et les modes de déplacement seront très différents de ceux d’aujourd’hui avec des mesures préventives innovantes où l’on peut cristalliser chez les voyageurs le principe de sécurité sanitaire des voyagesaprès une expérience pandémique de ce type.

Il est très important d’identifier immédiatement les initiatives pour analyser certaines dynamiques telles que le comportement du consommateur dans les raisons de voyage en lotus, l’examen de l’expérience client pendant le voyage et une meilleure exploitation de la chaînes numériques revenir à un fonctionnement normal de la société et de l’économie et à la croissance.