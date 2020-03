Fuite des brevets Honda

La page Morebikes.co.uk a divulgué des brevets Honda dans lesquels, en pensant à la réglementation Euro 5, la marque japonaise a développé un moteur à deux cylindres avec suralimentation, et bien que ce soit une idée de 2017, cette fois, les premiers plans apparaissent que confirmer l’obtention du brevet.

Bien que Honda ne l’ait pas officialisé, on suppose que cela pourrait être lié à des projets de production en série avec le concept CB4 Interceptor, un prototype avec une éolienne dans le phare central qui génère de l’électricité.

Basé sur les plans du brevet Honda, le système prend un moteur bicylindre en V à 90 degrés, laissant un espace entre les deux cylindres pour le système de compression, avec ce changement, le chemin de gaz avant son entrée est plus court. Dans le brevet Honda, le compresseur utilise des injecteurs doubles pour chaque cylindre.

L’une indirecte au collecteur d’admission et l’autre directe à la chambre de combustion, une solution que d’autres fabricants envisagent et qui combine le meilleur des deux systèmes en termes de consommation, de contamination et de performance.

C’est ainsi que les ingénieurs Honda rechercheraient des solutions plus utiles à l’avenir.Si ce système de suralimentation est comparé au turbo que nous connaissons déjà, la livraison est plus anticipée et linéaire, en plus de réduire la consommation de carburant et avec de meilleurs avantages

.