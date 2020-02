Fuite des cerveaux: “Les incitations fiscales ne suffisent pas: encourager la création de nouvelles entreprises”

Entre 2013 et 2017, le nombre de diplômés ayant quitté l’Italie a augmenté de 41,8%. Selon l’Istat, seulement 115 mille Italiens ont émigré en 2017, dont 28 mille diplômés. Pour tenter d’arrêter l’hémorragie, le gouvernement était déjà intervenu en 2015 (avec le décret législatif 147/2015) et de manière beaucoup plus décisive grâce au décret de croissance 34/2019. Un système d’incitations fiscales fortes s’ouvre aux travailleurs qui transfèrent leur résidence en Italie. Pour y accéder, trois conditions suffisent: dans les deux périodes fiscales précédant le transfert, la résidence doit avoir été à l’étranger; deuxièmement, on s’engage à résider en Italie pendant au moins deux ans; troisièmement, les travaux sont effectués principalement en Italie.

Dans ces cas, l’administration fiscale italienne prévoit un avantage très substantiel. Le revenu total est imposé limité à 30% du montant reçu, ou 10% si la résidence est prise dans les Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sardaigne, Sicile. Une grande incitation au retour de l’étranger (valable pour les diplômés et les non-diplômés) qui reste valable 5 ans (qui peut atteindre 10 si d’autres conditions sont créées qui témoignent de la stabilisation de la résidence en Italie).

Il est encore trop tôt pour comprendre si la nouvelle législation sur les soi-disant travailleurs impatriati a payé. Entre-temps, les rumeurs ne manquent pas appelant à une approche différente pour faciliter le retour des cerveaux qui ont fui à l’étranger.

selon Sabino Costanza, co-fondateur de la société de crédit numérique Croyez-moi, le mécanisme des incitations fiscales n’est pas suffisant pour créer une réelle incitation au retour au pays.

“Plus que sur les incitations, l’État pourrait travailler sur la simplification de la réglementation pour faciliter la naissance d’entreprises innovantes capables d’intercepter ces besoins”, a expliqué Costanza dans une note publiée à la presse “, l’histoire de Credimi, en ce sens, est très claire: 25% de nos collaborateurs sont rentrés en Italie pour travailler avec nous, pour épouser un projet qui aide les entreprises à financer leur croissance à travers un outil, celui de l’affacturage numérique, rapide et transparent “.

Credimi compte parmi ses clients 4 000 entreprises italiennes, qui ont reçu des prêts pour 750 millions d’euros.

“Comprendre l’importance du rôle de l’entreprise au sein de l’entreprise permet de faire face à des obstacles autrefois insurmontables comme celui du salaire: aujourd’hui la rémunération n’est pas le seul élément qui compte, en effet, la carrière du travailleur plus les avancées sont d’autres aspects plus importants “, a souligné le cofondateur de Credimi,” selon une recherche de la Bocconi School of Management, les Millennials plutôt qu’une rémunération élevée, visent à la possibilité de grandir, de se former, de bénéficier d’avantages et d’avoir horaires de travail flexibles, rendus possibles par l’approche numérique. Pour les jeunes travailleurs, en particulier, il est important d’obtenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée: pour cette raison, chez Credimi, nous étudions également des offres de plus en plus innovantes telles que, par exemple, la possibilité d’opérer à distance dans des lieux choisis par les mêmes travailleurs “.

«Être flexible est fondamental pour attirer les meilleures personnes et pour ce faire, il est encore plus important de ne pas se limiter uniquement à l’Italie: nous nous sommes beaucoup concentrés sur nos communautés à l’étranger parce que nous pensons que la diversité au sein de l’entreprise est une valeur énorme . L’avantage pour les entreprises de ce type d’approche est évident, mais attirer des personnes préparées et motivées fait également une différence pour le système national. Chacun peut faire sa part », conclut Costanza,« les entreprises font un pas courageux en avant; mais aussi l’État, créant un écosystème accueillant, moins bureaucratisé et avec plus de services, dans lequel les entreprises se sentent plus libres de se déplacer “.