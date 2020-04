Galán prédit un bénéfice record pour Iberdrola

Le président d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a déclaré qu’il prévoyait de dépasser cette année le bénéfice record de l’énergie de 3406 millions d’euros en 2019, et d’offrir à ses actionnaires un dividende qui “croît dans le même sens”, malgré la scénario actuel de crise due à la pandémie mondiale de coronavirus.

«Le plan d’investissement prévu, ainsi que la maîtrise des dépenses, et même en supposant les coûts des mesures extraordinaires que nous avons adoptées et les décaissements pour l’acquisition du matériel sanitaire que les autorités nous ont spécifié et que nous mettons à leur disposition au fur et à mesure. arrivant, ils nous font espérer, avec les données dont nous disposons à ce jour, qu’en 2020 le bénéfice net pourrait dépasser celui de 2019, et que le dividende progressera dans le même sens », a déclaré Galán dans son discours à l’Assemblée générale des actionnaires. tenue pour la première fois de son histoire à distance de la tour Iberdrola à Bilbao.

Ainsi, il a souligné que l’entreprise énergétique fait face à cet exercice “avec un projet d’entreprise consolidé, axé sur l’excellence au service de nos clients et l’investissement dans des infrastructures énergétiques durables, et engagé à continuer de contribuer à la création de richesse et d’emplois pour tous” .

En outre, il a souligné que la société dispose de liquidités suffisantes pour couvrir 18 mois dans un scénario de fermeture des marchés financiers.

À cet égard, une augmentation de la rémunération des actionnaires au titre de 2019 a été soumise à l’Assemblée générale, à hauteur de 0,40 euro par action.

En revanche, le président d’Iberdrola a souligné un 2019 dans lequel l’effort d’investissement du groupe a atteint un niveau record de 8,158 millions d’euros, 32% de plus; avec le démarrage de projets d’une capacité de 5 500 mégawatts (MW), quintuplant la moyenne des nouvelles capacités installées ces dernières années. Ainsi, pour la première fois, le résultat brut d’exploitation (Ebitda) du groupe a dépassé 10 000 millions d’euros et le résultat net a augmenté de 13% à 3 406 millions d’euros.

Connexes

.