GameStop ferme désormais tous les magasins américains après avoir tenté de prétendre qu’ils sont trop «essentiels» pour fermer – .

La chaîne de vente au détail de jeux vidéo GameStop annonce qu’elle fermera l’accès des clients aux vitrines américaines à partir du dimanche 22 mars, en raison de la propagation continue du coronavirus.

En plus de fermer ses magasins aux États-Unis, GameStop dit qu’il permettra toujours aux clients de passer des commandes de ramassage côté trottoir, ainsi que des commandes numériques et de commerce électronique.

La chaîne de magasins de jeux vidéo en difficulté GameStop a finalement succombé à l’inévitable, annonçant que ses magasins aux États-Unis fermeront leurs portes le dimanche 22 mars, après des jours qui semblaient parfois être des coups de tête de la part de la société qui n’ont pas toujours reflété la gravité de la crise des coronavirus.

Cela comprenait une annonce quelque peu sourde que la chaîne commencerait à vendre DOOM Eternal un jour avant sa sortie, le 19 mars, “par mesure de sécurité pour nos clients et associés”, tandis qu’Animal Crossing sortirait le 20 mars comme prévu. Les médias sociaux ont été rapidement inondés de messages d’employés effrayés et frustrés qui affirmaient que les conditions de travail n’étaient pas sûres, qu’ils n’avaient pas l’équipement de précaution nécessaire comme un désinfectant pour les mains suffisant et qu’ils craignaient pour leur sécurité. Puis vint la tentative de GameStop de prétendre que son entreprise est «essentielle» pour tenter de contourner les verrouillages croissants qui ont lieu dans tout le pays.

Voici où en sont les choses:

Les magasins qui ne sont pas déjà fermés “arrêteront temporairement l’accès des clients aux vitrines” à partir de dimanche. L’entreprise passe au traitement des commandes en mode numérique uniquement et offrira également un ramassage en bordure de rue dans les magasins ainsi qu’une livraison par voie électronique. Cela, a annoncé samedi la société, “permettra à la société de continuer à servir les clients qui ont acheté en ligne sur GameStop.com et l’application GameStop et qui ont demandé une cueillette de produits dans leur magasin local.”

Dans son annonce de samedi, la société a ajouté que «tous les employés de GameStop aux États-Unis ont été [assured] ils n’ont pas à travailler s’ils ne sont pas à l’aise et devraient rester à la maison s’ils se sentent malades. » La société promet également de payer à tous les employés américains dont les heures ont été supprimées deux semaines supplémentaires à leur taux de rémunération normal en fonction du nombre moyen d’heures travaillées au cours des 10 dernières semaines. De plus, GameStop dit qu’il remboursera à tous les employés américains éligibles aux avantages sociaux un mois de la partie des dépenses liées aux avantages sociaux.

Le PDG de GameStop, George Sherman, a fait la déclaration suivante à propos de cette nouvelle décision de la société:

«C’est une période sans précédent et chaque jour apporte de nouvelles informations sur la pandémie de COVID-19. Notre priorité a été et continue d’être le bien-être de nos employés, clients et partenaires commerciaux. Nous avons été fermes dans notre adhésion à la sécurité guidée par les CDC et aux ordonnances du gouvernement local pour les détaillants dans chacune de nos communautés. Alors que des millions d’Américains se tournent vers GameStop pour s’adapter à leur nouvelle normale de temps passé à la maison, pour le travail, l’apprentissage et le jeu, nous avons mis en place des pratiques pour aider à assurer la sécurité et la santé de nos employés, clients et partenaires. Nous pensons qu’il est prudent d’instaurer de nouveaux protocoles de sécurité tout en répondant à cette demande accrue par le biais d’une collecte en bordure de rue. En tant que tels, les magasins qui restent en activité ne fourniront que le ramassage à la porte ou la livraison à domicile pour protéger davantage nos employés et nos clients. »

