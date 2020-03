GameStop refuse de fermer pendant la pandémie de coronavirus

La résistance de GameStop contraste avec la fermeture massive de détaillants aux États-Unis et dans d’autres pays qui ont déjà déclaré un statut de quarantaine obligatoire face à la pandémie de Covid-19; Bien que tous les magasins aux États-Unis ne soient pas fermés, d’autres chaînes, vêtements et appareils électroniques, restaurants et autres services, l’ont fait en raison de la gravité de la crise sanitaire, car en déclarant l’état d’urgence, Les seuls établissements qui devraient rester ouverts sont les pharmacies et les supermarchés.

.