Gap CMO Alegra O’Hare quitte après moins d’un an

Plus tôt ce mois-ci, Gap a abandonné ses plans pour séparer sa filiale Old Navy du reste du groupe

// Gap CMO Alegra O’Hare quitte l’entreprise après moins d’un an

// Le PDG Art Peck a démissionné en novembre et les actions ont chuté de 25% depuis

// O’Hare avait auparavant passé plus d’une décennie chez Adidas

Alegra O’Hare, directrice marketing de Gap, a démissionné après avoir passé moins d’un an dans ce poste.

Cette démission fait suite à une année difficile pour le détaillant. En mai, les actions de Gap ont chuté de 28% après avoir annoncé de faibles bénéfices au premier trimestre.

Ses actions ont encore baissé de 25% suite à la décision du chef de la direction Art Peck de quitter l’entreprise en novembre.

LIRE LA SUITE:

Le président du conseil d’administration, Robert Fisher, a remplacé Peck à titre de président et chef de la direction par intérim.

O’Hare était auparavant vice-présidente des communications de marque mondiale chez Adidas, où elle a passé plus de 10 ans, avant de rejoindre Gap en février de l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, Gap a abandonné ses plans pour séparer sa filiale Old Navy du reste du groupe – qui comprend Gap, Old Navy et Banana Republic.

Malgré les premiers plans révélateurs visant à démanteler le groupe de la mode l’année dernière pour «revitaliser» la société, entraînant 230 fermetures de magasins dans le monde, le détaillant américain a déclaré que le «coût et la complexité» des plans ne valaient pas la peine d’être poursuivis.

De plus, le chef de la marque Gap, Neil Fiske, quittera également ses fonctions deux mois seulement après le départ de Peck.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette