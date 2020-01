Gap fossés prévoit de dériver Old Navy

Le directeur de la marque Neil Fiske de Gap quittera également ses fonctions

// Gap ne poursuivra plus son projet de séparer la Old Navy du reste du groupe

// Le détaillant a déclaré l’an dernier qu’il revitaliserait l’entreprise

// Le cours de l’action de Gap a augmenté de 16% par jour après l’annonce des plans

Gap a abandonné ses plans pour séparer sa filiale Old Navy du reste du groupe – qui comprend Gap, Old Navy et Banana Republic.

Malgré les premiers plans révélateurs visant à démanteler le groupe de la mode l’année dernière pour «revitaliser» la société, entraînant 230 fermetures de magasins dans le monde, le détaillant américain a déclaré que le «coût et la complexité» des plans ne valaient pas la peine d’être poursuivis.

Le chef de la marque Gap, Neil Fiske, quittera également ses fonctions deux mois seulement après le départ du PDG Art Peck.

LIRE LA SUITE:

Gap a déclaré que le prix de son action avait augmenté de 16% un jour après l’annonce des plans, les investisseurs ayant salué l’initiative.

Cependant, les résultats d’exploitation plus faibles du détaillant ont incité à changer de cap.

Les ventes à données comparables de Gap ont diminué de 4% au cours du quatrième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente.

Le président de Gap, Robert Fisher, a déclaré que le plan initial “reste pertinent” et que le travail de préparation effectué “a mis en lumière les inefficacités opérationnelles”.

