Gap nomme Sonia Syngal au poste de PDG

Sonia Syngal remplace Art Peck qui a démissionné fin 2019.

// Gap nomme Sonia Syngal, la patronne d’Old Navy, comme nouvelle PDG

// En vigueur à partir du 23 mars

// Bobby Martin, membre du conseil d’administration de Gap, sera également promu président exécutif

Gap a apporté d’importants changements au conseil d’administration, avec la nomination d’un nouveau chef de la direction et d’un nouveau président exécutif.

Sonia Syngal, qui dirige le fascia Old Navy appartenant à Gap depuis 2016, a été nommée directrice générale et remplacera Art Peck qui a démissionné fin 2019.

Pendant ce temps, le membre du conseil d’administration, Bobby Martin, a été promu président exécutif, en remplacement du président actuel, Bob Fisher – qui agit également comme chef de la direction par intérim depuis le départ de Peck.

Les deux nominations entrent en vigueur le 23 mars.

La priorité absolue de Syngal sera de renforcer la performance du portefeuille de Gap et rejoindra également le conseil d’administration du détaillant.

“Pour conduire l’entreprise dans son prochain chapitre, nous avons cherché un leader dynamique qui pourrait apporter un profond respect pour nos clients et prendre les décisions nécessaires pour apporter de la valeur à long terme à notre portefeuille de marques”, a déclaré Bob Fisher.

«Sonia possède toutes les caractéristiques et expériences nécessaires pour exécuter efficacement les travaux à venir.»

Syngal est reconnu pour avoir mené Old Navy de 7 à 8 milliards de dollars de ventes en seulement trois ans, étendant sa présence en Amérique du Nord à plus de 1200 magasins et faisant évoluer son site de commerce électronique pour devenir le plus grand détaillant de mode en ligne aux États-Unis /

Auparavant, elle était vice-présidente exécutive de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des opérations de produits, responsable de la gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale de Gap pour son portefeuille de marques.

Elle a rejoint Gap pour la première fois en 2004 et certains de ses premiers postes de direction comprenaient des séjours en Europe.

«C’est un honneur de miser sur le riche héritage de cette entreprise et de diriger nos près de 130 000 employés dans la transformation de nos activités et de nos opérations pour réussir à rivaliser à l’avenir», a déclaré Syngal.

Parallèlement, Martin possède une vaste expérience dans le monde de la vente au détail, ayant été président-directeur général de Wal-Mart International et membre du conseil d’administration de Gap depuis 2002.

Gap a également annoncé l’élection d’Elizabeth Smith et d’Amy Miles pour siéger à son conseil d’administration, à compter du 1er avril.

