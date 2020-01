Garage automobile: investissement plus facile à gérer que la maison

Stable sur marché de la boîte et des espaces de stationnement au premier semestre 2019, marquant respectivement 0,1% pour les premiers et -0,4% pour les seconds. Au cours de la même période, cependant, les ventes de garage ont augmenté de 7,6% et les prix ont enregistré les meilleures performances à Bologne, Milan et Florence.

C’est ainsi que le bureau de recherche de Tecnocasa annonce que l’augmentation ventes de garage de voiture confirmation de l’état de bonne santé de ce secteur immobilier, avec les prix les plus élevés, comme toujours, dans les zones centrales où l’offre est toujours très basse.

Boxes et parkings: tarifs ville par ville

En regardant la variation en pourcentage des prix, en comparant le premier semestre 2019 avec le second semestre 2018, il ressort qu’à Milan les boîtes marquent 1,4% et l’espace de stationnement 2%, à Rome les boîtes marquent une diminution de 1, 7% et les places de parking de 0,8%, tandis qu’à Naples les garages et -3% marquent les places de parking.

Garage: 51,6% acheter pour investissement

Sur la base des informations collectées entre les agences affiliées de Tecnocasa et Tecnorete, dans la première partie de 2019, 71,3% des opérations de box avaient pour objet l’achat, 28,7% de la location. Par rapport à il y a un an, le pourcentage des ventes de box augmente, confirmant la reprise générale du marché immobilier résidentiel.

Pour ceux qui achètent les garages et parkings, nous vous rappelons la possibilité d’utiliser les déduction d’impôt sur le revenu des particuliers pour la récupération du parc immobilier, à 50%. En particulier, l’installation est reconnue pour l’achat de garages et de parkings existants.

Parmi ceux qui ont acheté la boîte, 51,6% l’ont fait pour l’investissement tandis que 48,4% l’ont fait pour leur propre usage. La boîte, en fait, est une forme d’investissement plus facile à gérer qu’une maison.