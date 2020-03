Garanti BBVA Partners a déjà des participants pour l’édition 2020

Le programme d’accélération Garanti BBVA Partners a sélectionné Ottan, eTaşın, Tvlyzer, ecording et Techbros, des entreprises auxquelles ils apporteront leur soutien pour promouvoir une croissance durable et le développement stratégique des entrepreneurs.

Toutes les entreprises entreprenantes qui ont un produit ou un service à applicabilité minimale, avec une activité de moins de trois ans et un modèle de travail évolutif, sont éligibles au programme Garanti BBVA, filiale de BBVA en Turquie.

Depuis sa création en 2015, plus de 50 entrepreneurs ont bénéficié du programme Garanti BBVA Partners, grâce auquel ils ont reçu le soutien de spécialistes (mentors), l’accès à un bureau et une formation aux dernières tendances.

Dans l’édition 2020, les entrepreneurs sélectionnés ont soumis leur candidature au jury suivant: Gökhan Alpman, associé directeur d’Eurasia Invest; Volkan Demir, doyen de la Faculté des sciences économiques et administratives de l’Université de Galatasaray; Batu Sat, associé directeur de Mall IQ; Mustafa Sen, directeur du département d’émission des Garanti BBVA Teknoloji Payment Systems; Özge Çaglar, directeur du département Digital Banking de Garanti BBVA Teknoloji; Metin Özhan, directeur du département Corporate Finance de Garanti Yatirim; Mustafa Saglik, directeur des services bancaires pour les grandes et moyennes entreprises chez Garanti BBVA; et Hakan Oger, directeur des services bancaires aux petites entreprises chez Garanti BBVA.

Il y a quelques semaines, Garanti BBVA a été reconnue par le magazine Global Finance comme la banque turque avec la meilleure offre de services de gestion de trésorerie en 2020. L’entité avait déjà reçu ce prix en 2016 et 2018.

Le modèle de gestion de la «Cash Management», les solutions personnalisées pour les clients, la diversité des produits ou la part de marché ont été certains des aspects que Global Finance a mis en évidence dans son évaluation.

Recep Baştuğ, PDG de Garanti BBVA, a rappelé que l’entité était la première banque en Turquie à créer son propre département des services de trésorerie, lorsqu’en 1996 elle a créé le département «Cash Management». “Nous avons grandi sans arrêt grâce à notre solide infrastructure technologique, notre orientation client et la grande variété de services offerts”, a-t-il expliqué.

