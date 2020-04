Gary Kibble, directeur du marketing et du numérique chez Wickes – Econsultancy

Gary Kibble est Chief Marketing and Digital Officer chez Wickes. Nous l’avons rencontré pour lui demander comment le détaillant de rénovation domiciliaire s’adapte pendant la pandémie de coronavirus.

Kibble nous donne quelques points positifs parmi les négatifs et discute des réponses de la marque qui l’ont impressionné jusqu’à présent.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le chef du marketing et du numérique chez Wickes. Le rôle est assez large, couvrant tous les domaines du mix marketing traditionnel et la responsabilité de toutes les activités numériques (marketing numérique, front-end et back-end et expérience client). J’ai également la responsabilité des données des clients et du nouveau programme de magasin et de rénovation de magasin.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Sans surprise, cela a beaucoup changé. La plupart des jours sont consacrés à Google Hangouts, donc le rythme et la routine des réunions et des points de décision «fixes» sont toujours en jeu, juste virtuellement. De plus, nous avons un enregistrement deux fois par jour en tant que conseil d’administration (une fois le week-end) et j’ai une session avec l’équipe de direction du marketing tous les jours.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

J’ai mentionné Google Hangouts qui ont vraiment résisté à l’épreuve! Nous organisons notre “huddle” hebdomadaire un lundi où toute l’équipe se joint et c’est un excellent moyen de voir les gens et de partager les gros messages, les actions et les interventions. Le temps a certainement aidé et je suis très partisan de travailler dans le bon environnement. À cette fin, j’ai passé beaucoup de mes journées à l’extérieur, donc mon point d’accès wifi a été un bon ami!

La dernière chose est de faire régulièrement de l’exercice et de vous assurer d’avoir une interaction face à face tout au long de la journée. Mes trois enfants reçoivent tous un enseignement à distance, il est donc bon d’essayer de faire des pauses ensemble et de rattraper le retard des activités de la journée!

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Je ne suis pas un grand fan de ces marques qui ont «trompé» sur la façon dont ils ont fait don de millions d’articles d’EPI au NHS (alors que c’est admirable). Comme l’a dit C S Lewis, «l’intégrité fait ce qu’il faut quand personne ne regarde». C’est ce que nous avons fait à Wickes.

Je respecte la rapidité avec laquelle les supermarchés ont réagi à la crise en termes de gestion des flux de clients dans et autour des magasins, en allouant des heures aux travailleurs critiques et en répondant généralement à travers leur chaîne d’approvisionnement. Sur une note plus légère, c’est super de voir des marques comme Budweiser sortir des archives un excellent matériel publicitaire, mis à jour pour la situation du CV-19!

À un niveau plus local, j’ai adoré la façon dont les marques locales ont fait pivoter leur modèle commercial. Nous avons une boulangerie locale et ils ont créé un service de livraison le mercredi et le dimanche. Cela signifie que nous avons du pain frais et des pâtisseries comme gâterie familiale le dimanche matin!

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque à mieux comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

Nous savons clairement que la priorité actuelle est la sûreté et la sécurité de savoir que l’expérience d’achat est sûre. Que nous veillons et protégeons nos collègues et nos clients. Toute notre communication se concentre sur cela en ce moment. L’esprit du client n’est pas sur les promotions, les offres ou les remises. Nous avons renversé notre modèle commercial au cours des 4 à 5 dernières semaines et nous nous sommes concentrés sur la communication des services aux clients tout en étant fidèles à notre objectif de marque, Wickes, faisons-le bien.

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

Naturellement, nous avons vu une croissance matérielle du marché dans l’espace numérique avec des visites sur le marché en hausse c. 70-80%. Nous avons commencé à voir certains concurrents ouvrir leur commerce de détail, avec une réaction mitigée, et nous avons certainement vu une réduction des dépenses du point de vue de la diffusion. Le plus grand avantage, à mon avis, est la façon dont les équipes se sont rapprochées et se sont transformées en «unités» étroites – s’occuper, se protéger et se soutenir mutuellement. De tous les mauvais sortent beaucoup de bon. Il suffit de le chercher.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Restez positif, curieux, soyez adaptable.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Nous avons passé une grande partie des 4 à 5 dernières semaines à faire fonctionner efficacement le modèle économique tout en veillant à la sécurité et au bien-être de nos équipes. Chaque jour, nous pensons que cela deviendra plus facile avec l’établissement d’une «nouvelle norme», mais le lendemain, pour lancer un nouveau défi que nous n’avions jamais vu auparavant! Cependant, à mesure que nous comprenons mieux la façon dont l’entreprise, nos clients et nos collègues fonctionnent le mieux dans ce nouveau monde, nous trouvons plus de temps pour lever le regard.

Comme je l’ai dit, de tous les mauvais sortent beaucoup de bien. J’ai l’impression que de nouvelles entreprises seront créées et que les entreprises existantes changeront à jamais. Que ce soit un changement structurel ou un changement de comportement… ce sera un changement!