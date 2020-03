Gates quitte Microsoft et Berkshire Hathaway, se consacrera à plein temps à la philanthropie

Au milieu de l’urgence du coronovarus, Bill Gates a décidé de dire au revoir à Microsoft. Cela a été annoncé le vendredi 13 mars, confirmant la démission du fondateur de Conseil d’administration, une entreprise qu’il a fondée en 1975, l’une des plus grandes sociétés au monde avec une capitalisation de 1200 milliards de dollars.

Derrière cette décision, il y aurait une volonté de travailler à plein temps Fondation Bill & Melinda Gates, une fondation dirigée par lui et son épouse, pour la santé mondiale, l’éducation et la lutte contre le changement climatique.

“Quitter le conseil d’administration ne signifie en aucun cas s’éloigner de la société”, a écrit Gates dans un communiqué. “Microsoft sera toujours un élément important du travail de ma vie et je continuerai à collaborer avec Satya et le leadership technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l’entreprise. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l’entreprise et comment elle peut continuer à profiter au monde. “

Il ne semble pas par hasard que l’annonce soit arrivée précisément les jours où le niveau d’alerte pour Covid-19 il a déménagé aux États-Unis. Bill Gates a mis ces derniers jours à la disposition des citoyens de Seattle l’écouvillon pour vérifier la positivité du Coronavirus.

En fait, pour se consacrer à nouveau à la philanthropie, Gates avait déjà abandonné les positions opérationnelles de son Microsoft il y a 15 ans. Il a occupé le poste de PDG de Microsoft jusqu’en 2000, année du démarrage de la fondation, puis de l’entreprise jusqu’en février 2014.

Bill Gates, qui est actuellement le deuxième homme le plus riche du monde avec 103,6 milliards de dollars d’actifs, a annoncé qu’il quitterait également le conseil d’administration de Berkshire Hathaway, le colosse mené par son ami Warren Buffett.

Depuis quelque temps, Gates a commencé à se consacrer à traitement des épidémies annonçant que les principaux pays ne sont pas prêts à faire face à une urgence liée à la propagation d’un virus hautement contagieux. Son discours dans la vidéo qui suit.