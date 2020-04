General Motors conçoit un nouveau logo pour le futur Hummer électrique

La société américaine a déposé une demande d’enregistrement auprès du US Patent and Trademark Office avec une nouvelle interprétation de l’emblème Hummer. Bien que celle-ci ne soit plus commercialisée en tant que marque, la société a décidé de moderniser l’emblème qui distinguera les futurs modèles électriques de cette nouvelle gamme.

La publication GM Authority a découvert une nouvelle demande d’enregistrement de General Motors avant la Office américain d’enregistrement des brevets et des marques, l’USPTO. Cette application est destinée à enregistrer la conception d’un nouvel emblème, qui identifiera le futur Hummer électrique.

Comme nous pouvons le voir dans l’image ci-dessous, le logo présenté est à nouveau le nom de la marque elle-même, qui a été modernisé pour une nouvelle utilisation que General Motors entend vous offrir dès cette année. Tant que la crise des coronavirus le permet, car la société américaine a été contrainte de retarder de nombreux projets pour le prochain modèle 2022. Bien qu’en théorie le lancement du nouveau GMC Hummer EV ne devrait pas être affecté.

Nouvelle version de l’emblème Hummer – GM Authority

Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer qu’il s’agit du nouvel emblème définitif, car la société peut avoir créé des dizaines de variantes différentes du même logo et soumettre des demandes d’inscription pour tous ceux qui vous intéressent. Cependant, il est clair que General Motors a décidé de moderniser l’image Hummer.

Ce qui a beaucoup de sens, car bien que la nouvelle gamme Hummer continuera à être une gamme d’énormes VUS et camionnettes, au lieu des énormes moteurs à combustion qui caractérisaient ces modèles, ce sera maintenant exclusivement composé de mécanique électrique. Ils vont donc être commercialisés comme des produits hautement technologiques et il est donc nécessaire de rafraîchir et de moderniser l’image de cette ancienne marque. Y compris votre propre emblème.

Le nouveau GMC Hummer EV sera initialement présenté dans un format pick-up, bien que peu de temps après une variante SUV du même modèle sera présentée. Dans les deux cas, nous trouverons corps pouvant monter des panneaux amovibles sur le toit et une gamme mécanique composée de trois versions, de 1, 2 et 3 moteurs électriques. La version la plus élevée contre avec 1 014 ch (1 000 ch) et pourra accélérer de 0 à 100 km / h en 3 secondes environ.