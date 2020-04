General Motors dépose un brevet pour des cartes décentralisées basées sur la blockchain

Faits saillants:

GM prévoit de mettre en place des capteurs dans les véhicules qui vérifient et envoient des informations à la blockchain.

Les divergences dans les informations détectées par les secteurs seraient transmises à la blockchain.

Le secteur de la fabrication de véhicules n’est pas étranger à la technologie de la chaîne de blocs et à ses nombreuses applications dans l’espace. Maintenant, General Motors (GM) a soumis une demande au Bureau américain des brevets et des marques pour des «cartes décentralisées utilisant la blockchain».

L’abrégé de la demande de brevet décrit l’idée comme «un système de mise à jour des cartes de navigation distribuées d’un véhicule à moteur qui comprend un ou plusieurs capteurs qui évaluent et caractérisent un environnement autour du véhicule à moteur, et un détecteur pour les écarts qui identifient les différences dans l’environnement par rapport à une carte de navigation connue, sur la base des informations reçues par un ou plusieurs capteurs. Les différences sont transmises à un réseau de cartes sur une blockchain », comme lu dans la demande.

La question que ce brevet semble essayer de résoudre dans l’espace de conduite est lié à la rétroaction de la carte autour du véhicule. Actuellement, de nombreux véhicules à moteur, y compris les véhicules autonomes, utilisent un type de système de navigation qui fournit des cartes détaillées au conducteur du véhicule à moteur ou au système de conduite automatisé, en fonction de la situation géographique du véhicule et des directions pour se rendre destination souhaitée.

Cependant, il est difficile de maintenir ces systèmes de cartographie dynamique sans encourir de coûts importants. C’est là que GM pense que la technologie blockchain peut aider. Capteurs sera utilisé pour évaluer et caractériser la zone autour du véhicule, et un détecteur de divergence sera utilisé pour identifier les différences dans l’environnement, par rapport à la carte de navigation connue, sur la base des informations reçues d’un ou plusieurs capteurs. Les différences seront transmises à un réseau de cartes sur la blockchain.

Les cartes et la blockchain ne sont pas étrangères

Comme mentionné à l’avance, les constructeurs automobiles étudient depuis longtemps la technologie de la chaîne de blocs pour gagner en avantage dans un secteur aussi dynamique et compétitif. En ce sens, BMW utilise la blockchain pour suivre sa chaîne d’approvisionnement, tandis que GM approfondit les voitures autonomes.

Le travail de GM avec la blockchain et les voitures autonomes a un autre brevet délivré, détaillant un processus dans lequel les voitures autonomes ils pourront stocker toutes leurs informations dans un livre distribué. Le document, produit par GM Global Technology Operation LLC, note également que toutes les informations stockées peuvent être facilement partagées entre les utilisateurs de la blockchain.

Le suivi des véhicules autonomes est clairement au premier plan dans l’esprit de GM et ce dernier brevet nomme spécifiquement les véhicules autonomes en tant que bénéficiaire potentiel de la liaison de la technologie blockchain à la cartographie.

De plus, GM connaît les systèmes de cartographie et de navigation des véhicules, car il propose des systèmes de navigation spécialement conçus pour différents modèles via son magasin de navigation GM.

Version traduite de l’article de Darryn Pollock, publiée sur Forbes.