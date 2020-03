General Motors pour son usine SLP afin de réduire le risque de coronavirus

Hier, General Motors Co. a confirmé qu’une suspension systématique et ordonnée de ses activités de fabrication en Amérique du Nord commencerait et que, pour garantir l’arrêt de la production en toute sécurité et de manière ordonnée, les usines suspendraient progressivement leurs activités.

Au Mexique, le premier à s’arrêter sera celui de San Luis Potosí, l’un des trois que General Motors a consacré à l’assemblage de véhicules dans le pays, en plus de celui de Silao, Guanajuato, et Ramos Arizpe, Coahuila.

Selon les données de l’entreprise, le complexe Potosino a une capacité de 260 000 véhicules par an et actuellement la berline Onix et les SUV Trax, Equinox et Terrain y sont assemblés.

Le fabricant américain a déclaré dans un communiqué que, pour le moment, le reste de ses opérations de fabrication au Mexique continue de travailler régulièrement sous des mesures d’hygiène extrêmes et qu’à ce jour, il n’a aucun dossier concernant un employé infecté par Covid-19.

