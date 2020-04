Genesis G70 2021, le salon premium coréen recevra son premier lifting

Le moment est venu pour le Genesis G70 de subir une mise au point. Une mise à niveau en milieu de cycle qui permet à cette génération de berline coréenne premium de faire face au reste de la vie commerciale qui l’attend. Ces photos d’espionnage nous montrent un prototype du nouveau G70 que Genesis présentera avant la fin de cette année.

Le Genesis G70

Il est entré en scène au mois de septembre 2017. Sa sortie a été le véritable coup de fouet pour la création d’une gamme de modèles spécifiques à Genesis, étape préalable pour s’imposer comme une marque indépendante de Hyundai. Depuis lors, les choses ont beaucoup changé dans cette entreprise dont le siège est à Séoul, en Corée du Sud. Il a introduit de nouveaux modèles et rénové les plus anciens.

Après avoir présenté le Genesis GV80, son premier SUV, dans la société et annoncé la nouvelle génération du Genesis G80, le temps est venu pour Genesis visez votre plus petite berline. C’est vrai, le G70 sera mis à jour avec une mise à jour pertinente en milieu de cycle. Ce modèle recevra bientôt ce qui sera le premier lifting de son histoire.

Le Genesis G70 va bientôt subir son premier lifting.

De la lointaine Corée du Sud, ces photos espion d’un prototype du nouveau G70 2021. Un «lifting» qui sera introduit dans un délai d’un mois. Avant la fin de cette année. Maintenant, que pouvons-nous attendre de ce lifting? Ce sera une configuration très importante. Il apportera avec lui à la fois des nouveautés dans le domaine esthétique ainsi que technologique et mécanique.

Il dégagera une image plus moderne et conforme à la philosophie de conception que Genesis applique à ses nouveaux modèles. Les nouveautés dans cet aspect se concentreront sur l’avant et l’arrière. Les deux pare-chocs seront révisés et les groupes d’éclairage mis à jour. Nous devons également nous attendre à ce qu’un nouveau grill apparaisse.

Au niveau mécanique, l’actualité sera très pertinente. Sera a introduit un moteur à essence SmartStream T-GDi de 2,5 litres qui remplacera l’actuel T-GDi Theta II de 2,0 litres. De plus, le nouveau sera ajouté à l’offre boîte automatique DCT à huit rapports qui a été développé par Hyundai. L’offre de versions à propulsion (propulsion) et traction intégrale sera maintenue.

Un aperçu de la nouvelle Genesis G70 2021.

La vérité est que Genesis travaille beaucoup sur améliorer l’efficacité du G70Depuis plusieurs clients se sont plaints qu’il consomme beaucoup plus de carburant que ses principaux concurrents. Pour atteindre cet objectif, en plus d’introduire le moteur susmentionné, diverses modifications sont en cours pour réduire le poids de plus de 10 kilogrammes.

En ce qui concerne l’intérieur, des changements sont également attendus, bien que mineurs. Tout passera par un nouveau système d’infodivertissement qui permettra l’accès à de nouveaux services numériques en ligne ainsi qu’à Tableau de bord numérique 3D révisé. À cela, nous devons ajouter de nouvelles options de finition pour le rembourrage et certaines garnitures intérieures.

Quand arrivera-t-il sur le marché? L’introduction du nouveau Genesis G70 est prévue pour plus tard cette année. Autrement dit, au cours du quatrième trimestre. Par conséquent, pour le voir chez les concessionnaires, il faudra attendre 2021.