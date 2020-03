Genesis G80 2020, tous les détails de la berline de luxe rénovée

La nouvelle génération du Genesis G80 est déjà une réalité. La berline de luxe de la marque coréenne Genesis a fait irruption sur la scène chargée de nouvelles fonctionnalités importantes. La firme premium a révélé toutes les informations sur ce modèle qui joueront un rôle pertinent dans son segment.

Ce sont des moments importants pour Genesis. La marque premium déjà indépendante de Hyundai dévoile toute une série de nouveaux modèles. La gamme de la société coréenne se développe à un rythme accéléré et la preuve en est qu’elle a récemment lancé son premier SUV, le Genesis GV80. Le moment est venu de découvrir le renouveau de votre berline de luxe. Ce n’est ni plus ni moins que nouveau Genesis G80 2020.

Au début de ce mois, la société a déjà révélé les premiers détails et les images officielles de ce modèle. Maintenant, sa présentation (numérique) a eu lieu, donc toutes les informations sur ce salon très intéressant ont été révélées. Avec l’arrivée de la nouvelle génération, le modèle de Genesis rattrape sur tous les plans. Le premier et le plus évident concerne le design, car il adopte le nouveau langage de l’entreprise.

La nouvelle génération de la Genesis G80 arrive chargée de nouvelles fonctionnalités.

Concernant le modèle sortant, le le nouveau G80 arbore un look plus sportif et dynamique. Nous devons mettre un accent particulier sur le front. Le nouveau grill se démarque et, bien sûr, les groupes optiques. Nous ne devons pas non plus ignorer le nouvel arrière où les nouvelles lumières attirent l’attention ainsi que la baisse que le toit adopte. Dans la vue latérale, il semble fluide et dynamique.

Mesures Genesis G80 2020 Longueur 4 995 mm Largeur 1 925 mm Hauteur 1 465 mm Bataille 3 010 mm

Maintenant, au-delà de tous les changements que l’extérieur a subis, c’est à l’intérieur que réside la véritable révolution de ce modèle. L’avancée technologique est remarquable. Nous rencontrerons un Groupe d’instruments numériques 3D avec écran de 12,3 pouces ainsi qu’un système d’infodivertissement avec Écran de 14,5 pouces. Le nouveau système multimédia est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

L’avant de la nouvelle Genesis G80 se distingue par son énorme calandre.

Les finitions ont été très soignées. Et c’est que des matériaux de la plus haute qualité tels que des boiseries ou du cuir synthétique ont été utilisés. Des travaux ont également été réalisés pour améliorer l’isolation acoustique et thermique. Cela se traduit par une augmentation considérable du confort à bord de ce véhicule.

D’autre part, et tout aussi important, nous avons une longue liste de systèmes d’aide à la conduite avec assistant de maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif, assistant d’évitement de collision avec détection des piétons et assistant de stationnement intelligent à distance.

La gamme de moteurs du Genesis G80 2020

Concernant la section mécanique, il n’y a pour l’instant aucune trace d’option électrifiée. Nous avons deux moteurs à essence et un diesel. Tous sont associés à une boîte automatique à huit rapports et, comme spécifié par la marque elle-même, il sera possible de choisir entre une configuration à traction arrière et / ou à traction intégrale. La plage de puissance s’étend de 210 ch à 380 ch.

L’intérieur du Genesis G80 2020 se distingue par ses finitions et son équipement technologique.

Quand arrivera-t-il sur le marché? Le nouveau Genesis G80 est maintenant en vente en Corée du Sud. Sa sortie aux États-Unis et au Canada est prévue pour le deuxième semestre de cette année.