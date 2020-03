Genève rien n’arrête les moteurs

Les passeports ont été conservés, les billets d’avion annulés et les portes de Palexpo fermées. L’épidémie de coronavirus a forcé le Salon de l’automobile de Genève 2020 à ne pas avoir lieu, mais pour l’industrie automobile, la fête de vacances la plus importante d’Europe a dû aller de l’avant.

Ainsi, le spectacle est passé de la salle d’exposition au web, et comme prévu dans le calendrier de l’événement, entre le lundi 2 et le mercredi 4 mars, toutes les nouvelles préparées pour Genève ont été révélées. Certains lors de petits événements privés, d’autres avec des émissions en direct sur Internet, mais la magie de l’autoshow est restée.

Dans ce défilé numérique de nouveaux modèles, Bugatti a une fois de plus réussi à se démarquer et à se passionner pour une nouvelle édition limitée spéciale du Chiron, le Pur Sport (Pure Sports).

Ce coupé biplace a perdu 50 kilogrammes et a gagné beaucoup dans le domaine de l’aérodynamique, pour en faire une machine qui est pleinement appréciée sur la route, suivant une tradition séculaire de développement de modèles pleins d’adénaline pour les rues du monde, et la firme lo défini comme l’autre côté du Super Sport 300+, celui-ci beaucoup plus axé sur les pistes de course.

Ce modèle intègre un nouvel aileron arrière, des roues spécifiques, un avant plus pointu, des prises d’air améliorées, la suspension a également été retouchée.

«Nous avons parlé avec nos clients et nous avons réalisé qu’ils voulaient un véhicule plus axé sur les courbes et l’agilité de conduite. Une hypercar dans laquelle les routes pleines de courbes sont appréciées. Une machine sans modifications, sans compromis, c’est pourquoi nous l’avons baptisée Pur Sport », a déclaré Stephan Winkelmann, président de Bugatti.

Ce modèle aura 60 unités (avec un coût de trois millions d’euros) et conserve derrière les sièges un puissant moteur W16 de 8,0 litres avec quatre turbocompresseurs, qui génère 1500 chevaux, est couplé à une transmission automatique à sept changements entièrement reconfigurée, où les rayons de changement ont été raccourcis, pour être plus rapides et avoir de meilleures performances pour arriver au fond de chaque courbe. De plus, la vitesse maximale a été réduite à 350 km / h par la grande force d’appui qu’elle génère.

Une machine pas comme les autres.

