Genevo MAX, un nouveau détecteur radar portable avec technologie 3D arrive

Genevo présente un nouveau détecteur de radar portable, conçu pour ne résister à aucun type de système. Le nouveau Genevo MAX vise à devenir le meilleur système de l’année, notamment grâce à une nouvelle technologie 3D qui augmente la portée de détection et avec un avertisseur acoustique de positionnement radar.

Un nouveau détecteur de radar portable arrive. Il s’appelle Genevo MAX et est conçu pour offrir un niveau de réussite et de détection sans précédent. Un appareil très compact qui a été configuré pour fonctionnement parfait en Espagne, au Portugal et en Andorre, testé sur toutes les routes de ces pays et avec d’excellents résultats.

Le nouveau détecteur est le résultat d’un long travail auquel ont participé des techniciens spécialisés de la République tchèque, de l’Allemagne et de l’Espagne, qui ont développé un nouvelle antenne qui augmente la sensibilité des radars jusqu’à 30% qui sont dans la bande K modulée à faibles émissions, sont dans un emplacement fixe ou mobile. Une deuxième antenne pour la localisation GPS de cinquième génération affine le positionnement du radar détecté avec une précision millimétrique.

Le détecteur radar Genevo MAX doit être situé près du rétroviseur intérieur pour un fonctionnement parfait

En fait, c’est une évolution du Genevo ONE M, à laquelle de nouvelles fonctions ont été ajoutées, avec un avertissement acoustique avec une alerte sonore plus rapide à mesure que nous nous rapprochons du radar, être fixe, feu de circulation, section et même camouflé. Y compris avancé Multanova, Cirano, Ramet ou MultaradarCD, Multaradar CT, Gatso RT3 et Gatso RT4. Par rapport au détecteur précédent, le nouvel accessoire maintient les lentilles pyramidales de Fresnel qui reçoivent les micro-ondes émises par les radars.

Entre autres fonctions, il dispose d’un écran couleur équipé d’un capteur de luminosité qui ajuste la vision sous tous les angles, en évitant les reflets. De plus, il a des alertes vocales et un capteur de bruit, pour qu’il ajuste automatiquement le volume d’avertissements en fonction du niveau sonore de l’habitacle.

Le fabricant a également inclus un capteur de mouvement pour activer une fonction silencieuse dès que vous passez votre main devant l’appareil, une fonction qui vous permet de le garder actif mais désactiver les alertes vocales ou acoustiques possibles lorsqu’un appel téléphonique est reçu. Le détecteur de radar fonctionne connecté à la prise allume-cigare.

Le nouveau détecteur radar Genevo MAX est si petit qu’il tient dans une main