Gerard Neveu estime qu’il est “vital” que les règles LMDh soient divulguées

La pandémie COVID-19 non seulement l’activité du WEC et de l’IMSA s’est arrêtée, mais a retardé l’annonce du règlement technique de la catégorie LMDh. En raison de sa publication à Sebring, les équipes de travail des deux catégories ont été obligées de modifier leurs plans et décrire les règlements par télématique. Malgré les différentes avancées qui ont été faites dans le texte de cette plate-forme prototype mondiale qui fera ses débuts en 2022, la vérité est que sa conception est entrée dans une phase compromise. En fait, Gérard Neveu affirme qu’il est “vital” que le règlement LMDh soit publié dans les deux prochaines semaines.

Gerard Neveu En tant que PDG du WEC, il a expliqué que les groupes de travail ACO et IMSA sont entrés dans la phase finale de conception du règlement LMDh, donc le règlement devrait voir le jour: «Il est à noter que le groupe de travail ACO et IMSA travaille quotidiennement sur ce projet, dans les moindres détails. Le groupe de travail technique n’a pas arrêté son activité avec les constructeurs de châssis et les marques intéressées à rejoindre la plateforme LMDh. Tous sont informés en temps réel et évaluent la réglementation. Le processus est plus ou moins terminé».

ACO et IMSA font des “avancées significatives” dans la réglementation LMDh

Dans cette ligne et en accord avec les propos de Pierre Fillon (ACO), Neveu a ajouté: «La position que nous occupons avec la classe LMDh par rapport à celle que nous avions à Daytona n’a rien à voir avec cela. Nous parlons de livrer quelque chose, pas d’annoncer qu’il a été décidé. Il est prêt à être livré, je pense que nous pouvons annoncer le règlement dans deux semaines. Nous finalisons de petits détails, mais il est vital de respecter ces délais. Vous devez vous occuper de certains paramètres, trouver un bon programme avec le prix le moins cher et ainsi assurer le plus grand nombre de fabricants intéressés. Nous travaillons pas à pas, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie».