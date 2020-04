Gesiuris AM clôture les ordres de vente d’actions Draco Value

Gesiuris AM a clôturé les ordres de vente de la sicav «Draco Value», conformément à la loi sur les sociétés de capitaux, conformément à ce qui a été rapporté dans un fait pertinent envoyé à la Commission nationale des marchés financiers (CNMV).

Le gestionnaire a expliqué que cette société de placement collectif “ne peut pas contrebalancer les éventuels ordres de vente qui sont présentés tant que cette situation est maintenue, car la valeur nette serait inférieure au montant du capital social majoré de la réserve légale ou statutaire indisponible”.

Cet organisme de placement collectif, avec un profil de risque de 5 sur 7 et une vocation «globale», comptait 161 actionnaires, bien que deux d’entre eux aient ajouté des participations significatives de plus de 62% du véhicule fin 2019.

Vendredi dernier, la société «Draco Value» était cotée au Mab avec un capital de 2,18 millions d’euros, dont plus de 900 000 euros en numéraire. Cette sicav a offert à ses investisseurs un rendement de -5,79% à ce jour cette année et de -4,7% au cours des douze derniers mois.

Le gestionnaire de Gesiuris AM détenait 28 28 sicavs sous gestion et un capital de 338 millions d’euros fin février, et dépassait 5300 actionnaires fin 2019, selon les données transmises à Inverco.

Gesiuris se démarque car il a été l’un des premiers gestionnaires d’établissements de placement collectif créés en Espagne. Il a été fondé en 1986 par Caixa d’Advocats. En 2002, un groupe d’investisseurs dirigé par Jordi Viladot, son président actuel, a acquis le gestionnaire et, plus tard, en 2008, il est devenu actionnaire de Grupo Catalana Occidente.

Le gestionnaire offre ses services aux clients de détail, aux grandes propriétés et aux institutions. Il propose une gamme large et variée de fonds d’investissement et de sicav en termes de politiques et de styles d’investissement, ce qui est possible grâce au large éventail de gestionnaires qui prennent leurs décisions d’investissement de manière indépendante.

