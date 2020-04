Gestion stratégique des comptes: qu’est-ce que c’est et comment bien le faire

Vous avez probablement entendu à quel point il est important de nouer des relations avec vos clients. Comment il est essentiel que vous accordiez la priorité à vos clients.

Mais comment faites-vous exactement cela au profit de votre entreprise? Et que devez-vous faire pour faire des clients une ressource durable pour votre progression?

C’est là que vous montez de niveau et mettez en œuvre un programme de gestion de compte stratégique.

Qu’est-ce que la gestion stratégique des comptes (SAM)?

Également connu sous le nom de gestion des comptes clés, ce processus facilite au niveau organisationnel. L’idée est de construire des relations stratégiques entre une organisation et ses clients qui apporteront de la valeur aux deux parties.

Grâce à SAM, vous pouvez bâtir une confiance qui élève et profite à toutes les personnes impliquées.

Les directeurs de comptes stratégiques recherchent des opportunités pour identifier les problèmes, fournir des solutions et tirer parti des partenariats afin d’aligner leur entreprise et leurs clients sur leurs objectifs.

Cela permet aux équipes de:

Fidélisez vos clientsGagnez des revenusStimulez la croissanceCréez de nouvelles solutions de service

Association de gestion des comptes stratégiques (SAMA)

Si vous essayez de développer un programme SAM solide pour votre propre organisation, vous voudrez probablement vous tourner vers la Strategic Account Management Association.

Fondée pour aider les entreprises à devenir essentielles pour leurs clients, SAMA fournit une formation, des ressources et des outils qui permettront aux entreprises de devenir inestimables.

SAMA a développé les meilleures pratiques éprouvées pour la mise en œuvre d’un programme de gestion stratégique des comptes dans votre entreprise, en tirant parti des cadres axés sur le client pour faire avancer votre train.

Meilleures pratiques de gestion stratégique des comptes

Pour que votre programme SAM soit efficace, vous devrez mettre en place certaines pratiques. Les relations positives et les résultats satisfaisants ne se manifesteront pas tout seuls. Vous avez besoin de processus en place pour générer vos gains.

Voici quelques bonnes pratiques à suivre:

Nommer des directeurs de comptes stratégiques.

La première étape (et la plus importante) consiste à affecter des responsables de comptes stratégiques qui opèrent indépendamment de votre équipe de vente.

L’idée est que même s’ils travailleront en étroite collaboration, vous ne voulez pas que les managers aient à diviser leur attention et leurs priorités dans trop de directions. Donnez-leur un ensemble de responsabilités qu’ils peuvent assumer pleinement.

C’est plus facile à faire lorsque vous pouvez reconnaître qu’un directeur des ventes et un responsable SAM ont des objectifs et des approches différents dans les relations avec les clients.

Les gestionnaires de comptes stratégiques travailleront beaucoup plus près des clients, établissant des relations et réfléchissant de manière stratégique sur la façon de fournir une amélioration à la fois à l’entreprise et au client.

Soyez sélectif dans le choix des grands comptes.

Vos grands comptes sont les clients qui peuvent réellement pousser votre entreprise vers ses objectifs. Et bien que vous deviez apprécier tous vos clients, tous ne correspondent pas à la facture ici.

Créez une liste sélective de critères pour vous aider à identifier les partenaires qui correspondent à votre entreprise. Quelques idées à inclure sont:

Ajustement culturel Potentiel de croissance Potentiel de revenus Ajustement de produit ou de service L’état de votre relation existante

Les critères doivent se concentrer principalement sur les objectifs de haut niveau de votre entreprise.

Rationalisez le transfert des ventes.

Vous avez probablement rencontré la friction qui se produit lorsque les ventes confient les clients aux gestionnaires de comptes. Des obstacles surgissent, comme une mauvaise communication des objectifs ou des stratégies.

Lorsque cela se produit, les clients peuvent perdre confiance en vous pour pouvoir leur fournir une valeur réelle.

Pour éviter cela, développez un processus de transition standardisé pour chaque client. Assurez-vous que les attentes des clients, les attentes des gestionnaires de compte, les objectifs établis et les plans de votre avenir ensemble sont clairs.

Développer des portefeuilles clients.

Pour vraiment tirer parti de vos relations avec les clients, vos directeurs de comptes stratégiques devront les connaître comme si vous étiez dans le dos. C’est là que les profils des clients entrent en jeu.

Recherchez soigneusement vos grands comptes, de leur marché et de leur industrie jusqu’à leurs concurrents.

Mieux vous comprendrez leurs défis, leurs points faibles et leurs objectifs, plus il sera facile d’ajouter de la valeur.

Créez un plan stratégique.

Concentrez-vous sur les besoins de vos clients et commencez à réfléchir à des solutions créatives pour eux. Si vous pouvez identifier des opportunités pour vraiment les aider, vous pourrez établir une véritable confiance entre vous deux.

À partir de là, vous pouvez rédiger une proposition pour chaque compte et les renseigner sur la façon dont vous envisagez de résoudre leurs problèmes.

Assurez-vous de démontrer une compréhension des objectifs à court terme et à long terme afin qu’ils puissent avoir des repères pour fonder leurs attentes.

Investissez dans la communication ouverte.

Le maintien d’une communication cohérente est la clé de tout niveau d’interaction avec le client. Pratiquer la communication continue sous forme de réunions régulières et de suivis.

Il est important de garder les clients informés. Ils seront en mesure de fournir des commentaires, de poser des questions et même de vous informer de leurs modifications internes.

D’un autre côté, ils apprécieront d’être mis à jour, instillant la confiance dans votre entreprise. Après tout, personne n’aime être gardé dans le noir.

Comment élaborer un plan de gestion de compte stratégique

Avoir un plan réel en place est essentiel à vos efforts pour établir des relations clients durables. La gestion stratégique des comptes n’est pas une stratégie d’enregistrement occasionnel. C’est une approche raffinée et approfondie pour établir des relations solides et durables.

Si vous êtes prêt à commencer à créer votre propre programme SAM, ces étapes vous aideront à progresser:

1. Créez votre portefeuille de comptes.

Rappelant à vos profils clients, c’est la première étape vers la construction de quelque chose avec vos clients les plus précieux.

Créez un aperçu de chaque compte et ne lésinez pas sur les détails. Mieux vous les comprendrez, plus vous serez en phase avec leurs besoins et les vôtres.

2. Favorisez la confiance.

Vous souhaiterez commencer à renforcer votre relation avec chaque client dès que vous les sélectionnez en tant que compte clé. La confiance est inestimable dans toute relation, et les relations commerciales ne font pas exception.

Montrez-leur qu’ils peuvent compter sur vous pour prioriser leur intérêt supérieur et agir en leur faveur.

Non seulement vous instaurerez la confiance, mais vous leur permettrez également de se confier à vous dans des domaines spécifiques dont ils ont besoin d’aide.

3. Identifiez les opportunités de passer à l’action.

En parlant de domaines à améliorer, vos gestionnaires de comptes stratégiques devraient être à la recherche de désirs, de besoins et de fenêtres d’opportunité pour y répondre.

Une fois que vous comprenez clairement les objectifs du client, vous devez déterminer les problèmes pour lesquels vous pouvez apporter des solutions efficaces. Plongez dans votre portefeuille pour étudier leur marché et connaître leurs concurrents.

Si vous pouvez trouver des moyens créatifs pour atteindre leurs objectifs, vous pourrez mettre en évidence la valeur que vous apportez à la table.

4. Définissez vos objectifs.

Soyez clair dans vos objectifs. Créez un plan d’action ou une proposition qui décrit exactement comment vous prévoyez de faire avancer les choses.

Afin de maintenir la confiance que vous avez établie, vous devrez fournir des repères qui peuvent être mesurés et atteindre des objectifs qui peuvent être suivis.

De plus, avoir une stratégie étoffée aidera à garder votre équipe SAM sur la bonne voie. Ils seront globalement plus efficaces et productifs s’ils ont un plan à suivre.

5. Initiez vos stratégies.

Plan d’action: élaboré. Objectifs: fixer. Clients: assurés.

Vous êtes prêt à faire avancer les choses.

Commencez à travailler vers l’accomplissement de ces objectifs à court terme et poursuivez tout gros gain pour vous et votre compte clé défini comme votre objectif à long terme.

6. Engagez-vous envers vos clients, mais soyez ouvert à de nouveaux prospects.

Aucune des étapes ci-dessus ne signifie rien si vous ne considérez pas vos relations avec les clients comme importantes ou précieuses. Prenez un véritable engagement à fournir de la valeur et à trouver des moyens d’obtenir de la valeur en retour.

Dans le même temps, ne vous fermez pas non plus à de nouvelles opportunités. Soyez toujours à la recherche d’autres clients qui peuvent vous donner les moyens de vous développer en tant qu’entreprise.

La gestion stratégique des comptes est extrêmement importante sur le marché actuel. Les clients ont maintenant des milliers d’options commerciales à portée de main et n’ont aucun problème à passer à tout ce qu’ils pensent être une meilleure opportunité pour eux.

Il est plus important que jamais de vous définir comme une valeur inestimable et de vous différencier de vos concurrents.

Avec l’aide de certains directeurs de comptes stratégiques, des ressources SAMA et d’un excellent plan, vous pourrez définir votre entreprise comme leur meilleure option.

Auteur: Micah Lally

Micah possède un large éventail de compétences en tant que développeur de contenu et écrivain. Elle contribue actuellement en tant que rédactrice chez Bluleadz. Vous pouvez également la trouver en train d’écrire et de produire des films locaux avec d’autres cinéastes de la région de Tampa Bay.

Elle est absurdement obsédée par la recherche de différentes façons de manipuler les mots… Voir le profil complet ›