Giovanni Minoli: l’Italie a la possibilité de redécouvrir son identité

Cela faisait un moment que je ne l’avais pas ressenti. Giovanni Minoli.

Puis ce matin, nonchalamment, en passant en revue quelques vieilles photos j’en ai trouvé une dans laquelle nous étions ensemble. Ce jour-là, à la Chambre des députés, nous avons parlé de la beauté de l’Italie, de la qualité de ce pays et de ce que nous-mêmes, nous les Italiens, ne réalisions pas.

Je ne peux pas résister.

Je prends le téléphone. Il est temps de déjeuner.

Je n’appelle pas directement je préfère lui envoyer un message depuis WhatsApp. “Salut Giovanni, quand puis-je te téléphoner?”

La réponse vient quelques secondes plus tard. “Quand tu veux”.

Je suis curieux. Curieux de savoir ce que quelqu’un comme lui pense de tout le chaos qui nous entoure. Celui qui a raconté l’histoire de l’Italie comme peu ont pu le faire, celui qui a précédé et écrit l’histoire, une idée de ce qui se passe doit l’avoir.

Pendant que je l’appelle, je me souviens quand il m’a dit comment ils avaient rapproché les Italiens de l’utilisation des trains.

«La communication est fondamentale pour guider le comportement. Je ne parle pas de manipulation – a-t-il expliqué – mais de communication pour que les gens comprennent. Vous savez, pour atteindre tout le monde, nous avons même utilisé des scripts de films. Dans nos films, dans nos feuilletons, nous avons utilisé des images positives: trains arrivant à l’heure, gares propres, wagons confortables, contrôleurs souriants et polis. Nous avons montré aux Italiens ce que l’Italie aurait pu faire. Pensez à l’importance – a-t-il ajouté – des lignes de chemin de fer dans notre pays “.

Ce souvenir se dissout dès que j’écoute le ton “connu” de sa voix. Je lui épargne les plaisanteries. Je vous les garde aussi. Pendant cette période, j’évite également de demander “comment allez-vous” à quiconque n’a pas vu depuis un moment.

“Que pensez-vous?”. Je lui demande sans trop tourner.

J’ai l’impression que cette question lui fait perdre patience. Il se lève presque et reprend là où ma mémoire s’était arrêtée. “Que voulez-vous que je dise – répond-il d’une voix ferme – que je semble être dans une comédie absurde. Je suis sans voix Leo – explique-t-il – pour moi qui ai eu à communiquer pendant toute une vie ce que j’ai vu ces jours-ci me rend les cheveux raides. Ce à quoi nous assistons n’est qu’une sorte de “Campagne Big Brother”. Il n’y a pas de logique, une taille correcte. Nous qui vivons du tourisme avons détruit notre tourisme, nous attaquons les hôpitaux et les médecins malgré le travail extraordinaire qu’ils font et avec de grands sacrifices personnels. Nous nous sommes donné le label de “World Unters”, donc à l’étranger, ils ne voudront même pas des produits extraordinaires que nous pouvons fabriquer. C’était le meilleur moyen de couler nos affaires. Je ne pense pas – conclut Minoli – cela aurait pu être pire que ça. “

Et pour tout le reste?

«D’un point de vue personnel, c’est une tragédie. Nous ignorons les effets d’une mondialisation qui nous rend encore plus fragiles. Mais parfois, cela nous rend également incapables de nous défendre

Giovanni prend une profonde inspiration avant de reprendre son discours.

«La mondialisation incontrôlée a un autre défaut, celui de faire exploser les nationalismes ou même les régionalismes. Nous avons de plus en plus de problèmes d’identité, tant en tant que peuple qu’en tant qu’individus. Mais certaines situations se posent également pour cela. Nous avons le devoir de savoir comment nous retrouver, de réunir forces, compétences, ressources économiques et démontrer ce que ce pays est capable de faire.

Je te le répète Leo – me dit-il avant de te dire au revoir – j’aurais volontiers fait sans toute cette histoire. Mais je pense que cela représente une grande opportunité de croissance dans tous les sens. C’est pourquoi il est juste de le faire, il est juste de faire plus que ce que chacun de nous a l’habitude de faire “.

Je vais clore la communication. Nous avons déjà dit au revoir. Mais sa voix attire mon attention.

«Écris-le, écrivons que nous sommes un grand pays. Nous sortirons mieux, mieux que ce que nous avons pu faire jusqu’à présent ».

Parler à Giovanni Minoli me fait du bien. J’ai relu l’article et je me rends compte que pour la première fois, depuis quelques jours, je n’ai même pas écrit le nom du Virus une seule fois. Est-ce un bon signe?