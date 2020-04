GitHub archivera le code Bitcoin sur une montagne pour la préservation

Une montagne glaciale à Svalbard, en Norvège, qui est tout sauf habitable, et est un archipel arctique recouvert de glaciers et habité par des ours polaires, c’est un refuge sûr peu probable pour le code d’une crypto-monnaie comme le bitcoin, sans parler d’un pilier de la civilisation moderne.

Cependant, c’est là, à 250 mètres de profondeur dans une mine de charbon oubliée, que GitHub a choisi de stocker beaucoup de code open source. Cela inclut Bitcoin Core, qui est de loin l’implémentation de code la plus populaire de l’infrastructure sous-jacente pour Bitcoin, et l’un des référentiels les plus utilisés sur GitHub.

Dans le cadre d’un programme qui cherche à sauvegarder une partie importante de l’histoire technologique, un aperçu de tous ces codes il sera copié dans des rouleaux de film et sera stocké dans un conteneur en acierTout cela dans un effort pour garder les informations vivantes et indemnes pendant environ 1000 ans.

L’équipe GitHub recueille déjà ces informations. Selon un porte-parole, le dépôt officiel sur la montagne est prévue pour fin avril.

En plus de Bitcoin Core, la plupart des projets de crypto-monnaie stockés sur GitHub seront également inclus, y compris le Lightning Network et le code derrière d’autres crypto-monnaies, comme l’éther et le dogecoin.

Des organisations comme la bibliothèque numérique à but non lucratif d’Internet Archive et la fondation culturelle à but non lucratif Long Now Foundation soutiennent l’effort, tandis que les historiens, les anthropologues et d’autres scientifiques le recommandent.

Les codeurs Bitcoin et Ethereum soutiennent l’initiative. “Plus j’approuve, mieux c’est”, a déclaré le développeur d’Ethereum, Ligi. «Je pense qu’il est probable qu’à un moment donné dans le futur, le dossier électronique sera perdu. C’est fragile. Préserver quelques éléments dans des copies solides pourrait certainement aider à éviter une lacune dans l’histoire “, a déclaré Wladimir Van Der Laan, responsable de Bitcoin Core Maintenance.

Le fichier est susceptible d’être enregistré afin que 1000 ans à partir de maintenant, les gens puissent savoir quelles étaient les crypto-monnaies sur la planète Terre, ou comment elles ont évolué, si elles parviennent à durer un millénaire.

“À certains égards, il s’agit d’une section fascinante de l’histoire financière que nous devons conserver pour de futures études”, a déclaré Bryan Bishop, directeur technique d’Avanti et contributeur de Bitcoin Core.

Les limites de l’histoire

Bien qu’en archivant le code de crypto-monnaie, il est possible de combler certains trous historiques pour les historiens, il y a des limites à ce qui permettra le stockage de ces informations. Van Der Laan a déclaré que, du point de vue d’un ingénieur logiciel, le code pourrait ne pas avoir beaucoup de sens pour les codeurs dans des centaines d’années. À cet égard, il a expliqué:

En tant que développeur, je trouve amusante l’idée d’un futur historien essayant de monter un puzzle de notre civilisation à partir de hacks intelligents, de code spaghetti et de codes source spécifiques au contexte.

Jason Teutsc, fondateur du projet d’infrastructure Ethereum Truebit et chercheur en informatique, a également fait valoir qu’à côté de la matière première, des explications sur le code devraient être placées.

“Les dossiers sociaux, économiques, réglementaires et académiques qui montrent les motivations et les ressources pour le développement du code pourraient finalement être plus importants que le code lui-même”, a-t-il déclaré.

En tant que développeur qui gère un wiki pour des idées technologiques futuristes, Bishop of Avanti cherche à préserver les informations encore plus à l’avenir. En fait, Bishop attend un brevet sur un mécanisme pour stocker des informations dans l’ADN. Il note que les instructions génétiques qui guident la croissance d’un organisme peuvent conserver des informations pendant des centaines ou des milliers d’années.

Et tandis que ce projet pourrait aider à préserver une certaine histoire, Bishop soutient que het beaucoup d’autres informations importantes qui devraient être stockées de même. À cet égard, Bishop a exprimé:

Au-delà de GitHub, je pense qu’ils devraient sérieusement envisager d’archiver le Sci-Hub, qui compte plus de 70 millions d’articles scientifiques. C’est l’un des plus grands exploits de l’intellect humain et doit être préservé.

Version traduite de l’article d’Alyssa Herting, publiée sur CoinDesk.