GM développera les nouvelles batteries Ultium et une nouvelle plate-forme pour EV

General Motors Co a annoncé qu’elle réunira des centaines d’employés, de distributeurs, d’investisseurs, d’analystes, de médias et d’entités réglementaires afin de partager les détails de sa stratégie visant à augmenter les ventes de véhicules électriques (VE) de l’entreprise de manière rapide, efficace et rentable. .

“Notre équipe a relevé le défi de transformer le développement de produits GM et de positionner notre entreprise pour un avenir entièrement électrique”, a déclaré Mary Barra, présidente et chef de la direction de General Motors. “Nous avons bâti une stratégie de véhicule électrique pour véhicules électriques multimarques et multi-segments, avec des économies d’échelle qui rivalisent avec nos grandes activités de camionnettes et de VUS, avec beaucoup moins de complexité et encore plus de flexibilité.”

Le cœur de la stratégie de GM est un système de propulsion modulaire et une plate-forme EV mondiale de troisième génération très flexible, avec des batteries Ultium brevetées qui permettront à l’entreprise de rivaliser pour presque tous les clients sur le marché actuel, qu’ils recherchent le transport accessible, une expérience de luxe, des camionnettes de travail ou un véhicule haute performance.

Les nouvelles batteries Ultium de GM sont uniques dans l’industrie, car les cellules de grand format peuvent être empilées verticalement ou horizontalement à l’intérieur de l’emballage. Cela permet aux ingénieurs d’optimiser le stockage d’énergie de la batterie pour la conception de chaque véhicule.

Les options énergétiques d’Ultium varient de 50 à 200 kWh, ce qui pourrait permettre une autonomie estimée par GM jusqu’à 640 km ou plus avec une pleine charge avec une accélération de 0 à 100 km / h (0 à 60 mph) en seulement 3 secondes Les moteurs de conception interne seront compatibles avec les applications de traction avant, de traction arrière et de traction intégrale.

Les véhicules électriques alimentés par Ultium sont conçus pour une charge rapide de niveau 2 et CC. La plupart auront des batteries de 400 volts et une capacité de charge rapide allant jusqu’à 200 kW, tandis que notre plate-forme de ramassage et de VUS aura des batteries de 800 volts et une capacité de charge rapide de 350 kW.

L’approche modulaire et flexible de GM pour le développement des véhicules électriques entraînera des économies d’échelle importantes et créera de nouvelles opportunités de revenus, notamment: Amélioration continue des coûts de la batterie: la collaboration de GM avec LG Chem augmentera les prix de production des cellules de batterie à moins de 100 $ / kWh. Les cellules utilisent une chimie brevetée à faible teneur en cobalt, et les progrès technologiques et de fabrication en cours feront encore baisser les coûts.

Flexibilité: la nouvelle plateforme mondiale de GM est suffisamment flexible pour construire une large gamme de camions, VUS, multisegments, voitures et véhicules utilitaires avec un design, des performances, un emballage,

Gamme et accessibilité exceptionnelles.

Efficacité du capital: GM peut dépenser moins de capital pour développer son activité de véhicules électriques car elle a la capacité de tirer parti de ses installations existantes, y compris les terrains, les bâtiments, les outils et les équipements de production, tels que les ateliers de peinture et les carrosseries.

Réduction de la complexité: les systèmes de propulsion et le véhicule ont été conçus ensemble pour minimiser la complexité et le comptage des pièces au-delà des véhicules électriques actuels, qui sont moins complexes que les véhicules conventionnels lorsqu’ils fonctionnent avec des moteurs à combustion interne. Par exemple, GM prévoit d’avoir initialement 19 configurations différentes de batteries et d’entraînements par rapport aux 550 combinaisons de groupes motopropulseurs à combustion interne actuellement disponibles.

Acceptation accrue des clients: les prévisions de tiers prévoient des volumes de véhicules électriques aux États-Unis. UU. doubler de plus entre 2025 et 2030 pour atteindre environ 3 millions d’unités en moyenne. GM estime que les volumes pourraient être considérablement plus élevés à mesure que davantage de véhicules électriques sont lancés dans les segments populaires, que les réseaux de recharge se développent et que le coût total de possession pour les consommateurs continue de baisser.

Nouvelles sources de revenus: en intégrant verticalement la fabrication de cellules de batterie, l’entreprise peut aller au-delà de sa propre flotte et donner des licences de cette technologie à d’autres.

La première génération du futur programme EV de GM sera rentable. Les programmes initiaux ouvriront la voie à une croissance cumulative plus importante. La technologie de GM peut être étendue pour répondre à la demande des clients bien au-delà du million de ventes mondiales que l’entreprise attend au milieu de la décennie.

