GM joint ses efforts contre COVID-19 au Mexique

Comme aux États-Unis, General Motors a commencé à travailler au Mexique pour soutenir le secteur de la santé avec la production de protège-dents, qui débutera à l’usine de Toluca au cours de la dernière semaine d’avril.

«Paco (Garza), président et PDG de GM de México, a déclaré qu’il voulait que nous apportions quelque chose à notre pays et a commencé à travailler sur ce projet pour produire les masques ici.

“A partir du moment où la planification a commencé le démarrage de la production, cela nous prendra un mois et nous avons choisi le complexe Toluca car un espace assez grand est nécessaire pour le transformer en ligne de production des masques et nous le trouvons à l’intérieur de l’usine de moteurs”, a-t-il déclaré. Tere Cid, directeur de la communication et des relations publiques de GMM.

Pour la production des masques, ils ont dû construire une salle blanche, qui est un endroit complètement hygiénique et aseptisé, avec des sols en époxy blanc, qui aident à montrer une certaine contamination de la pièce, qui doit être totalement isolée.

“Nous avons dû construire de nouveaux murs et faire des foyers, pour générer un effet dans lequel les agents étrangers n’entrent pas dans la zone de production. Dans ces halls, différentes particules sont éliminées, c’est très similaire à ce que nous faisons dans nos zones de moteur ou de peinture, des vêtements spéciaux doivent être utilisés, un couvre-chaussures, diverses conditions favorisant l’assainissement et la ventilation des filtres à air doivent être changés plus souvent », a-t-il ajouté.

Pour tous ces travaux, General Motors de México a dû acheter des machines spécialisées et obtenir des fournisseurs du monde entier pour garantir l’approvisionnement qui leur permettrait de garantir la production de 1,5 million de masques buccaux par mois, au cours des six prochains mois.

“Les masques seront distribués, une partie parmi les employés à leur retour au travail, une autre pour les distributeurs et l’autre partie sera donnée aux hôpitaux publics et aux centres de santé, nous travaillons donc avec le ministère de la Santé pour savoir quels hôpitaux Ils concentrent la plupart des cas COVID-19, où ces matériaux sont les plus nécessaires et dans les États où nous avons des opérations (Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México et CDMX). »

De plus, ils préparent la production de masques N95 (un embout buccal qui filtre au moins 95% des particules présentes dans l’air), ce dont les médecins et les infirmières qui traitent directement les personnes infectées ont besoin. Avec quoi ils augmenteraient la production.

“Nous ne l’avons pas rendu officiel parce que le matériel pour ces embouchures est super rare, nous recherchons donc l’approvisionnement. Mais nous sommes très optimistes que nous allons le faire. »

De plus, ils veulent soutenir divers hôpitaux dans la réparation de ventilateurs cassés, pour aider à avoir le plus de ces appareils fonctionnels dans les centres médicaux du pays. L’appui à l’effort médical dans les semaines à venir sera essentiel dans notre pays pour stopper la pandémie de COVID-19.

