GM produira des masques chirurgicaux dans une usine au Mexique pour lutter contre le COVID-19

Dans un événement historique, GM de México a annoncé qu’à la fin de ce mois, il commencera la production de quelque chose d’autre qui n’est pas des voitures dans l’une de ses usines, c’est environ neuf millions de masques chirurgicaux de niveau 1, qui seront fabriqués dans son complexe de Toluca dans l’État de Mexico.

Une partie de ces fournitures médicales sera destinée à être donnée à des hôpitaux publics situés dans le CDMX, État de Mexico, San Luis Potosí, Guanajuato et Coahuila, pour lutter contre le COVID-19, ces États étant le lieu où l’entreprise exerce ses activités. Une autre partie sera utilisée pour les employés et les distributeurs de la marque.

«Pour General Motors, il a été une priorité de soutenir les communautés qui en ont le plus besoin pendant près de 85 ans que nous sommes au Mexique. Pour cette raison, nous sommes très intéressés à contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans notre pays et à soutenir les médecins et les infirmières de première ligne que nous reconnaissons pour leur grand effort pour sauver des vies face à des circonstances urgentes “, a déclaré Francisco Garza, Président-directeur général de GM de México. “Je suis très fier du groupe d’employés qui a décidé de participer pour nous soutenir dans ce travail, nous leur garantissons un maximum d’hygiène pour éviter tout risque de contagion”, a-t-il ajouté.

Selon l’entreprise, pendant 6 mois, elle produira environ 1,5 million de masques chirurgicaux de niveau 1 par mois dans une zone spéciale du complexe de fabrication de Toluca, qui est conditionnée selon des normes d’hygiène et de sécurité strictes.

Des moteurs turbo de 1,5 L pour des véhicules tels que Chevrolet Equinox et GMC Terrain sont régulièrement produits dans cette usine.

De plus, la capacité installée pourrait permettre d’augmenter la production et même de fabriquer d’autres types de masques; Pour cela, General Motors recherche des matières premières supplémentaires répondant aux caractéristiques appropriées.

