GoFundMe crée une initiative d’aide aux petites entreprises pour les entreprises touchées par le coronavirus

Votre entreprise (ou une entreprise que vous aimez) est-elle en difficulté? Aidez-le à traverser cette période difficile avec un GoFundMe.

Mars

25, 2020

3 min de lecture

Des milliers, voire des millions, d’entreprises à travers l’Amérique ont déjà été touchées par la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi GoFundMe a créé son Coronavirus Small Business Relief Initiative, qui, selon la société, «vise à soutenir nos amis et voisins des entreprises locales confrontées à une perte financière due à la pandémie de COVID-19. Faites une différence aujourd’hui en faisant un don ou en démarrant une collecte de fonds pour une petite entreprise. »

Donc, si vous possédez une entreprise, il est peut-être temps de mettre en place un GoFundMe qui peut vous aider. Si vous aimez une entreprise locale qui est en difficulté en ce moment, vous pouvez consulter le site Web pour voir si vous pouvez faire un don ou si vous pouvez démarrer un GoFundMe pour cette entreprise. Si vous êtes simplement d’humeur généreuse, voici trois entreprises qui demandent des dons en ce moment.

1. Fonds d’urgence pour l’accueil à Seattle (Seattle)

«Alors que nous arrivons tous à composer avec la crise sanitaire ici à Seattle», écrivent les organisateurs de la collecte de fonds Jessica Tousignant et Candace Whitney Morris, «nos employés dynamiques et essentiels de l’industrie hôtelière envisagent également la possibilité d’une catastrophe économique. la possibilité de demander un chômage total ou partiel, et notre ville travaille à faire interdire les expulsions pendant cette période. “

Ce fonds est destiné aux travailleurs basés à Seattle dont les heures ont été réduites en raison de la crise et ne sont pas autrement indemnisées.

2. Fonds de secours d’urgence aux employés de la laitue (Chicago)

“Au lieu de nous soutenir”, écrivent RJ, Jerrod et Molly Melman, co-fondateurs et frères et sœurs de Laitue, qui figuraient auparavant sur Entrepreneur. «Nous préférerions que vous aidiez à soutenir tous nos incroyables employés qui ont le plus besoin d’aide pendant la crise. Notre équipe a créé le Fonds de secours d’urgence des employés de Laitue pour vous aider à contribuer au soutien financier des membres de notre équipe de Laitue pendant cette période de santé nationale. urgence. Notre famille a mis de côté 1 million de dollars pour démarrer ce fonds. ”

3. Fonds d’aide aux employés des restaurants de Miami (Miami)

Selon les organisateurs de GoFundMe, Felix Bendersky et Soraya Kilgore, ce fonds se concentre sur “la sensibilisation et des fonds pour octroyer des subventions aux employés de restaurant à temps plein du comté de Miami-Dade qui dépendent du salaire horaire (et beaucoup de ceux qui dépendent des pourboires) pour couvrir les frais de subsistance de base et subvenir aux besoins de leurs familles. “

Bendersky et Kilgore affirment vouloir fournir “des subventions de 250 $ au plus grand nombre possible de bénéficiaires éligibles, 100% des dons (moins les frais standard de GoFundMe) allant directement aux personnes concernées”.

Ces entreprises ne sont bien sûr que la partie émergée de l’iceberg: il y a déjà plus de 100 000 entrées dans le GoFundMe Coronavirus Small Business Relief Initiative. Jetez un œil ici pour trouver le reste.

