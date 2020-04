Goldman Sachs: le PIB italien sur les montagnes russes, il se redressera en 2021

8 avril 2020, par Alberto Battaglia

La crise liée à l’urgence sanitaire a un impact inexorable sur l’économie du fait du blocage des activités de production dans de nombreux secteurs.

Le PIB de la zone euro devrait donc sombrer fortement en 2020, avec une baisse de 9% qui sera compensée, pour le pire, par les -11,6% qui pourraient affecter l’Italie: C’est ce que Goldman Sachs affirme dans ses dernières prévisions contenues dans le European Daily.

La reprise de l’économie en 2021 sera cependant robuste: + 7,8% pour la zone euro et + 7,9% pour l’Italie.

Pour les autres grands pays de la zone euro, les prévisions de Goldman Sachs sont les suivantes:

Allemagne: – 8,9% en 2020; + 8,5% en 2021

France: -7,4% en 2020; + 6,4% en 2021

Espagne: -9,7% en 2020; + 8,8% en 2021.

“Nous nous attendons à une forte contraction de la croissance européenne mais l’incertitude sur nos prévisions est très élevée compte tenu du type et de l’ampleur inhabituels” de la crise des coronavirus, a écrit Goldman Sachs expliquant clairement comment les prévisions dépendent “de trois importants paramètres:

“Le pic d’activité,

La durée des mesures de confinement sévères

La vitesse du rebond ultérieur ».

Les scénarios les plus “extrêmes”

Compte tenu des incertitudes entourant le choc économique américain, Goldman Sachs propose également des scénarios plus extrêmes extrêmement éloignés les uns des autres:

«Nous estimons que dans un scénario à la hausse, où la baisse du pic d’activité est moindre et le rebond est plus rapide que prévu, la baisse en 2020 pourrait être de -6%. Mais dans un scénario fortement négatif, avec des pics de pertes plus importants, un bloc plus long et un rebond plus lent, la baisse pourrait commencer à -16% en 2020 “.

“J’ai pris les deux paramètres ensemble” Goldman estime que les prévisions pour l’Europe “sont toujours biaisées vers le bas”.

