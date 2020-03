Goldman Sachs: les nouvelles obligations à taux fixe en Eur et USD sur le marché

24 mars 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Goldman Sachs se lance sur le marché deux nouvelles obligations à taux fixe qui offrent aux investisseurs des flux de coupons annuels fixes et le remboursement intégral de la valeur nominale à l’échéance.

En particulier, en ce qui concerne l’obligation ISIN XS1970481310 la le coupon annuel brut sera de 1,5%, net 1,11%.

Pour celui exprimé en dollars, ISIN XS1970480775, à la place le coupon est supérieur, égal à 2,75% brut (net 2,035%).

Dans le premier cas la date d’échéance de l’obligation c’est le 19/03/2023, dans le second c’est le 19/03/2025.

Les paiements de coupons et les remboursements de capital sont effectués dans la devise de dénomination respective. Par conséquent, pour les Obligations libellées en dollars des États-Unis, le rendement global exprimé en euros est exposé au risque découlant des variations du rapport d’échange.

Cela signifie qu’en cas de dépréciation de la monnaie de dénomination par rapport à l’euro, l’investissement pourrait générer une perte en euros.

Il est possible d’acheter les Obligations sur le Marché des Obligations Télématiques Borsa Italiana (MOT, segment EuroMOT) via votre banque de confiance, votre banque en ligne et votre plateforme de trading en ligne.

