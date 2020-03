Goldman Sachs ne pense pas que les pays du Nord changeront d’avis sur les euro-obligations

L’idée de créer une dette publique européenne a toujours été Eurobonds (ce qu’ils sont), a rencontré une forte résistance des pays d’Europe du Nord. Même avec le coronavirus, cette méfiance ne changera guère: c’est ce que disent les économistes Goldman Sachs dans un rapport cité par le Huffington Post.

“Un accord sur un” coronabond “conjoint serait très difficile, dit-il,” car certains Les pays du Nord (y compris les Allemagne) verrait probablement cela comme un premier pas vers mutualisation de la dette». Bref, ils ont peur de devoir accepter une partie de la dette de l’Italie en cas d’insolvabilité.

Toujours en ce moment, le scénario déjà vu dans le passé est re-proposé lors de l’examen de la possibilité de créer plus d’espaces de partage des risques au sein de la zone euro.

“Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de partage explicite du risque associé aux coûts fiscaux au niveau de la zone euro”, ont déclaré les économistes de Goldman, “ce qui a contribué à la forte volatilité des rendements obligataires”.

Selon Goldman Sachs, cependant, “un certain élan a pu être observé réforme du mécanisme européen de stabilité (MES) pour fournir aux lignes de crédit des conditions moins strictes dans le contexte actuel, même si de tels progrès prendront probablement du temps. “

Plan B de Conte: un prêt de Mes

Le président du Conseil lui-même, Giuseppe Conte, est intervenue dans le Financial Times pour invoquer l’utilisation des lignes de crédit Mes (ce que c’est) pour supporter les dépenses extraordinaires des pays touchés par le coronavirus:

«La politique monétaire ne peut à elle seule résoudre tous les problèmes. Le mécanisme européen de stabilité a été créé avec un autre type de crise à l’esprit, il doit donc maintenant être adapté aux nouvelles circonstances afin qu’il puisse utiliser toute sa puissance de feu, “s’élevant à 500 milliards d’euros”, a déclaré Conte.

Auparavant, le Premier ministre avait explicitement mentionné la possibilité d’émettre des coronabonds européens, spécialement conçus pour aider les pays de l’UE touchés par la crise.

La possibilité de déclencher les prêts MES semble cependant être plus réalisable, car l’institution est déjà intervenue dans le passé (quoique dans un type de crise différent) et est, au moins formellement, prête à agir.

Du côté de l’Italie, le France, qui figure également parmi les pays les plus touchés par la pandémie: “Si ce sera” chacun pour soi “, si certains Etats sont abandonnés, si par exemple on demande à l’Italie de” s’en sortir seule “, l’Europe ne s’en remettra pas”, a-t-il ajouté. a déclaré le ministre français de l’économie, Bruno Le Maire.