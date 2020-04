Goldman Sachs optimiste à Wall Street: le pire est derrière le S&P 500

Pour les marchés boursiers américains, le pire est derrière. L’équipe d’analystes de Goldman Sachs, dirigé par David Kostin, qui dans une note aux clients a averti qu’ils avaient abandonné le pire des scénarios, s’est marié il y a quelques semaines seulement:

«Une baisse du S & P500 à court terme jusqu’en 2000 est peu probable. Notre objectif de fin d’année reste de 3000 (environ + 7% de potentiel de hausse) “

L’optimisme des experts part d’un mélange de facteurs.

“La combinaison d’un soutien politique sans précédent et d’un aplatissement de la courbe virale a considérablement réduit le risque de baisse pour l’économie et les marchés financiers américains et a retiré le S&P 500 du marché baissier”, a déclaré Kostin.

Un élément pourrait neutraliser ces prévisions, à savoir une nouvelle flambée des infections

“Si cela ne se produit pas, il est peu probable que la bourse atteigne de nouveaux plus bas”, a déclaré Kostin.

Normalement, le marché boursier a tendance à anticiper les nouvelles négatives. La même chose s’est produite fin mars, lorsque le S&P 500 a atteint son plus bas: cela s’est produit le 23 mars, lorsque l’indice de référence a atteint 2 237 points, ou quelques jours avant la diffusion des données sur la flambée des prestations de chômage hebdomadaires (6, 9 millions).

Pendant ce temps, les ventes sont revenues hier pour atteindre le Sac américain en raison d’un mélange défavorable de nouvelles venant du front macro et trimestriel. Après JPMorgan Chase et Wells Fargo, Citigroup et Bank of America ont également publié hier des comptes pour le premier trimestre de l’année.

Les quatre banques ont vu leurs bénéfices baisser de plus de 40% en raison de combinaisons pour amortir les effets de la pandémie. Effets que la Réserve fédérale – dans le rapport du Beige Book – a déclaré avoir provoqué un arrêt “brutal et brutal” de l’activité économique en mars

Résultat final: le S&P 500 a perdu 62,70 points, 2,20%, à 2783,36. Cependant, cette valeur représente plus de 20% au-dessus des valeurs minimales de mars.