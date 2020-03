Goldman Sachs s’attend à une contraction économique de 1,6% pour le Mexique

L’estimation de Goldman Sachs est plus pessimiste que son homologue de Bank of America, qui s’attend à une contraction de 0,1%. Les institutions financières telles que Banco Base s’attendent à une baisse du PIB mexicain d’au moins 3% cette année en raison de la baisse des investissements et des exportations, ainsi que d’un ralentissement de la consommation.

“Il n’est pas encore possible de calculer l’impact total du virus sur l’économie, mais cela peut se transformer en une forte récession”, a expliqué Gabriela Siller, directrice de l’analyse économique et financière de Banco BASE.

Barclays a estimé une contraction de 2% tandis que le Credit Suisse s’attend à une baisse de 4%.

Selon un document, le coronavirus (Covid-19) affectera les principales économies latino-américaines en raison de la combinaison de la baisse de la demande extérieure de biens et services, de l’aggravation des termes de l’échange, du resserrement significatif des conditions financières internes et de l’impact économique des mesures auxquelles est confronté le coronavirus.

Goldman Sachs estime que l’Amérique latine connaîtra une contraction de 1,2%.

