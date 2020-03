Google allouera 800 millions de dollars aux PME et aux organisations pour le coronavirus

En plus de soutenir les PME, l’entreprise travaille déjà avec des organisations de santé, en les soutenant de différentes manières.

«Aux États-Unis, nous avons offert un soutien financier direct et notre expertise pour aider à augmenter la capacité de production d’équipements de protection individuelle (EPI) et de dispositifs médicaux vitaux. Nous travaillons avec notre fournisseur et partenaire de longue date Magid Glove & Safety, dans le but d’augmenter la production de 2 à 3 millions de masques faciaux dans les prochaines semaines et à fournir à la Fondation CDC (Center for Deasead Control). De plus, les employés d’Alphabet, y compris Google, Verily et X, apportent leurs connaissances et expériences d’ingénierie, de chaîne d’approvisionnement et de soins de santé pour faciliter la production accrue de fans. Nous collaborons avec les fabricants d’équipements, les distributeurs et le gouvernement dans cet effort », a déclaré Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, dans un communiqué.

Les supports fournis par Google s’ajoutent à ceux fournis par Facebook, Intel, Apple et d’autres sociétés technologiques qui cherchent à aider les PME et les établissements de santé du monde entier.

