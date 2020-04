Google annonce des annonces gratuites pour Google Shopping

Google a annoncé son intention de déployer des annonces gratuites dans Google Shopping. Il s’agit d’une mise à jour importante – présentant une énorme opportunité de lister gratuitement les produits sur la plateforme.

En 2002, Google Shopping était connu sous le nom de Froogle et était à l’origine gratuit à utiliser, donc cette décision ramènera des souvenirs pour beaucoup d’entre nous.

Il a ensuite changé de nom pour Google Product Search et enfin Google Shopping en 2012, passant au service payant cette année-là.

Déploiement progressif pour Google Shopping gratuit

Les annonces Google Shopping gratuites seront initialement mises en ligne aux États-Unis fin avril, avec une sortie mondiale plus tard cette année.

Les annonces gratuites seront affichées un peu comme les résultats de recherche organiques auxquels nous sommes habitués. Les annonces d’achat payantes seront répertoriées dans les positions les plus hautes et au-dessus des listes d’achats naturels gratuits ci-dessous.

Ceux-ci s’afficheront dans l’onglet Shopping de Google.

Les annonces payantes existantes seront augmentées automatiquement, ce qui leur permettra de bénéficier des nouvelles annonces gratuites en plus de ces annonces payantes déjà en cours d’exécution.

Possibilité d’avoir une longueur d’avance

Cette nouvelle offre aux commerces de détail une formidable opportunité de prendre de l’avance.

Les détaillants pourront répertorier tous leurs articles et accroître la visibilité de leurs magasins. Bien sûr, étant donné les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, ces listes d’achats biologiques bénéficieront, espérons-le, à de nombreuses petites entreprises et rendront leurs produits plus visibles à mesure qu’un nombre croissant de personnes naviguent en ligne.

Il est important de se rappeler que les fiches Shopping prennent en charge les magasins de détail physiques ainsi que le commerce électronique en ligne.

Avec le déploiement progressif, les détaillants britanniques ont la possibilité de s’y préparer dès maintenant.

Test de nouveaux produits et messagerie

La gestion de Google Shopping est complexe. Nous aidons actuellement les entreprises à optimiser leurs campagnes payantes pour investir leur budget dans les bons produits et maximiser le retour sur investissement et le volume des ventes.

Avec des annonces gratuites, l’opportunité se développera. Nous serons en mesure d’optimiser les annonces gratuites avec le payant.

Le test de produits à l’aide d’étiquettes ou de balises nous permet de structurer vos campagnes et d’exécuter des tests sur de nouveaux produits ou ceux qui ont une priorité plus élevée.

Les produits plus prioritaires, qui se convertissent bien et génèrent un retour sur investissement élevé, devraient être promus avec des listes payantes. Pendant ce temps, de nouveaux articles ou peut-être des produits de moindre valeur pourraient être testés en premier dans les annonces gratuites.

Nous pouvons également tester la messagerie entre les produits et les annonces Shopping pour déterminer celui qui fonctionne le mieux et comment maximiser votre visibilité.

Données produit et balisage de schéma

Une partie importante de la gestion des achats consiste à fournir à Google des données produit correctes et optimisées.

Actuellement, la plupart des données d’achat de produits sont contenues dans un flux, qui est envoyé à Google à l’aide de Merchant Center. Les prix des produits, les titres, les URL, les descriptions, les images, l’état des stocks sont tous cruciaux pour créer des listes de courses précises et à jour.

En optimisant ces données et en garantissant leur exhaustivité, nous pouvons générer un trafic très pertinent tout en respectant toutes les exigences d’achat.

Au fur et à mesure que Google adopte de plus en plus d’automatisation, il explore directement ces données produit, de sorte que les pages produit vitales contiennent un balisage complet du schéma.

Cela est susceptible de jouer un rôle important dans ce nouveau déploiement afin que Google puisse répertorier les éléments à l’aide de son exploration Web, plutôt que de s’appuyer sur des données alimentées à partir de flux spécifiques.

Google s’associe à PayPal et aux plateformes de commerce électronique

Google renforce également son support et ses intégrations directes pour de nombreuses plateformes de commerce électronique.

Avec un partenariat plus étroit avec PayPal, Google est susceptible d’offrir la possibilité d’acheter directement à partir des pages de résultats de Google.

Optimisation entre annonces payantes et annonces gratuites

Les informations sur les données deviendront plus importantes, tout comme le suivi de cette visibilité accrue de l’activité de magasinage biologique.

La mesure de l’impact des nouvelles annonces gratuites et la gestion du chevauchement entre le payant et le gratuit offriront la possibilité d’équilibrer ces deux résultats.

Il s’agit d’une opportunité passionnante pour les petites et les grandes entreprises, et certainement un changement important pour les annonces Shopping payantes qui sont devenues si familières.